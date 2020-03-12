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      Возможны ли в Украине дефолт и валютные ограничения: ответ Нацбанка

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      Председатель Национального банка Яков Смолий заявил, что сейчас нет оснований для объявления дефолта в Украине. Поэтому такой вариант пока даже не рассматривается.

      Заместитель Смолия Олег Чурий также сообщил, что государственный регулятор не собирается отказываться от привычной практики "сглаживания" колебаний курса валют. Об этом он заявил во время брифинга НБУ по монетарной политике.

      Важно Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать

      Когда гривна укреплялась, Национальный банк активно выкупал валюту, сглаживая укрепления. Когда гривна ослабляется, Нацбанк продает валюту. Это та политика, которую мы продолжаем еще с 2015 года,
      – подчеркнул чури.

      По его словам, сейчас нет никакого смысла ее менять, поскольку она уже продемонстрировала свою эффективность. Так же Нацбанк не планирует вводить никаких валютных ограничений.

      "Мы считаем, что имеем достаточно резервов для того, чтобы сглаживать колебания. Любые ограничения наоборот будут иметь крайне негативное влияние на настроения рынка", – пояснил заместитель главы НБУ.

      Он также рассказал о "прекрасной" валютной ликвидности. Мол, в банковской сфере она составляет 200 миллиардов гривен и 9 миллиардов долларов. По словам Олега Чурия, этого вполне достаточно для удовлетворения спроса, например, по депозитам.

      Что такое дефолт?Дефолт – это, фактически, банкротство. Состояние, когда страна не имеет возможности выплачивать деньги по своим внешним обязательствам.

      В таком состоянии страна фактически находится на распутье – с одной стороны мир может просто экономически изолировать ее, а с другой – пример Аргентины показал, что международные партнеры могут поддержать страну, простив ей часть долгов.


      Какими для страны могут быть последствия дефолта / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Яков Смолий НБУ Валюта Дефолт в Украине Дефолт госдолг Деньги
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