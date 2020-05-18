Возмущенные работники скорой вышли на протест в Харькове

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф вышли на акцию протеста в Харькове. Они требуют 300% надбавки для всех работников и качественных средств индивидуальной защиты.

Что известно о протесте работников скорой

В акции приняли участие несколько десятков врачей и водителей. Об этом сообщили в издании "Укринформ".

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Врачи требуют, чтобы доплаты за апрель насчитали всем работникам скорой помощи. Объяснили это тем, что когда выезжают на вызов, то никогда не знают наверняка случай коронавируса ли это, или нет. Также работники отметили, что средств защиты им тоже не хватает.

Нам так и говорят, чтобы использовали их в крайнем случае. Также мы хотим просто человеческого отношения. Мы работаем в таких условиях невозможно даже нормально сходить в туалет,

– отметил водитель Николай Устименко.

Также митингующие отметили, что в акции приняли участие только те, у кого был выходной. Остальные работники обслуживали вызовы. Кроме того, медики теперь опасаются, чтобы из-за их заявления не начались "репрессии" со стороны руководства.



Работники требуют надбавки на надлежащую защиту / Фото "Укринформ"

Свои требования участники акции направили главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру. Впоследствии они обещают прокомментировать эту ситуацию.

Проблема с ненадлежащей защитой

Вопрос ненадлежащего обеспечения скорой средствами индивидуальной защиты поднимался в Харькове неоднократно. Глава ОГА пришел с незапланированной проверкой на одну из подстанций в апреле. Однако тогда медики сказали, что им все хватает.



Акция протеста работников скорой / Фото "Укринформ"

Однако в апреле оказывали помощь больным с COVID-19 только 244 работников центра, все они получили деньги. Тогда как в целом там работает 2395 человек.

Что известно об увеличении зарплат медикам?

В марте врачам и другим медработникам, которые работают с больными коронавирус, дали надбавку в размере до 300%, но не от зарплаты, а от оклада. Поэтому и надбавка была не так значима, как обещали.



Однако уже в апреле врачи должны были получить надбавку в размере до 300% уже ко всей зарплаты (которая учитывает стаж). Соответственно она должна быть больше, чем марте.



Впоследствии в Минздраве заявили, что планируют повысить зарплаты врачам стационаров и учреждений экстренной медицинской помощи, которые не работают с больными коронавирусом. Речь идет о вирусологах, лаборантах и всех врачах и медицинских работниках, которые не вошли в пакет COVID-19.