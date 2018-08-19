Возмущенные туристы разложили палаточный городок во Львове из-за опоздания поезда

Ночью 19 августа группа туристов путешествовала из Ивано-Франковска домой с пересадкой во Львове. Но поезд, которым они ехали, прибыл во Львов с опозданием в более чем два часа. Люди не успели на другой поезд, на который уже были куплены билеты, но на этом их приключения не окончились.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

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По его словам, администрация вокзала отказалась обменять билеты с поезда, на который люди не успели, на другие, или вернуть средства. Потому что, по их мнению, поезд с туристами опоздал не по вине вокзала.

Тогда туристы разложили прямо посреди помещения вокзала палаточный городок, нарисовали плакаты с соответствующими обвинениями в сторону "Укрзализныци". Впрочем, "Укрзализныця" отреагировала оперативно, о чем незамедлительно сообщила на своем сайте, и пассажирам предоставили места в других вагонах.

Компания отметила, что все люди, которые пропустили свой поезд из-за задержки другого, уже находятся в пути. А случай с опозданием поезда будут тщательно расследовать.

Напомним, два пассажирских поезда опоздали почти на час из-за ДТП на переезде перегона Подгорцы – Петра Кривоноса в Обуховском район под Киевом.