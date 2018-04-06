Возмутительное поведение: на видео сняли, как в Киеве авто ездят по аллее Героев Небесной Сотни

В сети опубликована видеозапись, на которой видно, как в Киеве водители ездят и паркуют свои автомобили на пешеходной аллее Героев Небесной Сотни.

Соответствующее видео в Facebook опубликовал украинский адвокат Маси Найем.

"Здесь умирали люди. По ней запрещено ездить. Но это – декларативно... Так не бывает, что ты здесь свободен, а там – раб. Что тут плачешь из-за смерти на востоке, а там ездишь по улице Героев. Не бывает, что врешь себе, а потом раз – и счастлив", – говорится в сообщении адвоката.

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