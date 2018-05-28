Возмутительный реванш: как восстановленному после люстрации прокурору хотят вернуть зарплату

Сейчас те, кто попали под люстрацию, берут реванш. Первый случай обновления люстрованого прокурора на должности через суд. Все соглашаются, что по закону Александр Кузьменко должен быть люстрований, но судьям просто не нравится этот закон. Прокурору еще и зарплату выплатят за все пропущенные годы.

1 декабря, 2013 года, Киев, Банковая, первая масштабная стычка активистов Евромайдана с силовиками. Митингующие отступают, бойцы спецподразделения атакуют и задерживают.

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Один из задержанных – Владислав Загоровко, на тот момент – водитель с Броваров, ныне – боец АТО.

"Положили лицом на пол. Я не знаю, мужчины 3 или 4 подошли, и начали дубинками, ногами, руками, кто чем мог, бить. Повредили мне... Много чего, ребра сломали мне", – рассказал пострадавший на Майдане.

От ударов Владислав получил серьезную травму глаза, но вместо больницы пришла очередь обвинений.

Заходит следователь и дает мне такую пачку свидетельств того, что я на Майдане раздавал флаги, призывал к свержению режима, там чуть ли ни гранаты у меня были. Протокол допроса составили и хотели, чтобы я подписал. Я отказался,

– добавил Загоровко.

А за несколько дней прокурор предложил Владиславу соглашение: признать себя виновным в обмен на штраф и свободу.

"Все были против. И жена моя против была, и адвокат, чтобы я заключал", – вспоминает военный.

Побеждают обстоятельства. Жена Владислава попала в больницу, дома – дети. Он не мог дальше сидеть за решеткой. Бумаги он подписал.

Он знал о том, что жена моя была в больнице. И про мои условия знал. И это, в принципе, и давил,

– прокомментировал Загоровко.

Прокурор, который пришел к Загоровко с договором, – Александр Кузьменко. Он является сыном бывшего нардепа от "Батькивщины" Петра Кузьменко, который в 2010 году перешел к "регионалам". В органах прокуратуры начал работать в 2004 году, во время Революции Достоинства занимался Печерским районом Киева. Сразу после Евромайдана Кузьменко перевели работать в Одессу, там же через год его настигла люстрация.

"Как я считаю. Я был незаконно уволен с должности прокурора Приморского района", – так утверждает сам Кузьменко.



Как Кузьменко получал адвокатский статус



Кузьменко в социальных сетях насмехался над "майдановцами"



Также успел на Facebook поздравить Пшонку



И погрустить за прокурорской деятельностью

В течение следующих трех лет экс-прокурор получал адвокатский статус, открывал собственное бюро, шутил над "майдановцами", приветствовал Генпрокурора-беглеца Виктора Пшонку с днем рождения и ностальгировал за работой в прокуратуре. Все это можно найти на его странице в Facebook.

Почему прокурора восстановили в должности – смотрите в полном выпуске программы "Наши деньги".