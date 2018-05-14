Вознесение Господне 2018: дата, традиции, приметы

Вознесение Господне в 2018 году в Украине приходится на четверг, 17 мая. Христиане отмечают этот праздник в сороковой день после Пасхи. О традициях, приметах и что нельзя делать на Вознесение – читайте дальше.

Как правило, Вознесение Господне выпадает на четверг 6-й недели после Пасхи. Согласно Евангелию, весь этот период после Воскресения Иисус Христос находился со своими учениками. А на сороковой день он вознесся на небо, воссел по правую руку от Отца и открыл человечеству вход в Царство Небесное, подарив надежду на прощение грехов и вечную жизнь. Поэтому праздник Вознесения Господня является одним из ключевых для всего христианского мира.

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Спаситель вывел апостолов из Иерусалима в Вифанию на гору Елеон. Там он благословил их и рассказал, что вскоре апостолы будут крещены Святым Духом и продолжат нести истину по всему миру. А потом вознесся на небо и исчез за облаками.



Это последний день, когда Иисус находился на земле. После этого два ангела сообщили о том, что Христос еще вернется на землю, чтобы судить живых и мертвых.

Традиции на Вознесение Господне

Приготовления к празднику начинаются еще в среду. Накануне Вознесения верующие идут в церковь для исповеди и причастия.



В четверг в храмах совершается торжественное богослужение по случаю Вознесения Господня. Для проведения литургии священники надевают белые одежды. Пост в этот день не соблюдается, можно есть любую пищу.

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В день Вознесения принято поминать усопших родителей. По традиции, для этого пекли особое печенье, которое называют "Божья окутка" или "внучки". По форме выпечка напоминает ступеньки. Взяв их, люди обычно шли на кладбище к могилам родных, а также в церковь. Также гостинцами угощали своих родственников, к которым ходили в гости.



На Вознесение вспоминают усопших родителей и пекут особую выпечку

Также говорят, что в Вознесение Господь ходит среди людей и слышит их просьбы. Поэтому стоит молиться и просить здоровья своим близким и родным.

Что нельзя делать на Вознесение

На Вознесение (хотя, в принципе, и каждый день) нельзя мусорить на улице и плевать. По верованиям христиан, так можно ненароком попасть в Иисуса, или он это заметит, будучи в образе нищего.



Большой грех на Вознесение – работа на огороде, по дому, уборка в доме и прочее.



В этот день нельзя говорить "Христос Воскрес", ведь на Вознесение из церквей выносят Плащаницу.



Украинцы верили, что в этот праздник нельзя думать о плохом – лучше день провести в кругу семьи.

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Приметы на Вознесение

В народе Вознесение традиционно связывают с урожаем, поскольку оно приходится на конец весны – начало лета. В это время все просили, чтобы урожай был хорошим.



С Вознесением связано много народных примет, присматривайтесь к погодным условиям в этот день.



Если на Вознесение хорошая погода, то она продержится до дня Святого Михаила.



Дождливый день праздника предвещал болезни и неурожай. Примета особенно актуальна для домашнего скота.



Роса в этот день считалась целебной, а свойства трав в лечении усиливались и сохранялись до Ивана.



Есть примета, что на Вознесение Господне не стоит делать ничего из домашних дел, иначе неудача будет преследовать вас весь год.

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