Возник скандал при подсчете голосов: в Харькове препятствуют работе наблюдателей

В Харькове 31 октября прошли выборы мэра Харькова. При подсчете голосов сразу на нескольких участках начали препятствовать работе наблюдателей.

Им якобы запрещали фиксировать на видео процесс подсчета бюллетеней. Об этом сообщили активисты ОПОРА примерно в 23 часа.

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Препятствование было на нескольких участках

Также обнародовали видео, на котором члены комиссии просят их не снимать. После этого женщина в желтом начала пытаться подойти к автору видео.

Впоследствии члены комиссии также акцентировали на том, что могут вывести девушку из помещения. Однако, вероятно, это все же не сделали.

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Такая же ситуация была на нескольких избирательных участках:

№631626 на улице Туркестанской, 1;

№631290 на улице Метростроителей, 18;

№631197 на улице Менделеева, 22;

№631669 на улице Грознеській, 56;

№631610 на проспекте Стадионном, 10.

Наблюдатели имеют право это делать

Активисты подчеркнули, что согласно законодательству, официальный наблюдатель от общественной организации имеет право осуществлять съемку и аудиозапись. Однако это не должно нарушать тайну голосования избирателей.

Также отметили, что процесс подсчета голосов на участке должен быть публичным. Это объясняют тем, что он представляет общественный интерес. Следовательно, общественность должна знать – насколько законно происходит подсчет.