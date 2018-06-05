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Возникает из-за простуды: самые распространенные мифы о герпесе

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4 распространенные мифы о герпесе
4 распространенные мифы о герпесе / womans.ws

Герпес является одним из самых распространенных и неизлечимых инфекций в мире. Она возникает из-за вируса простого герпеса, а как только инфекция проникает в организм, то он остается там навсегда.

Самым опасным мифом о герпесе является то, что он не передается от человека к человеку, пишет "Страна Здоровья".

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Вирус герпеса передается воздушно-капельным путем, бытовым, а также половым.

Герпес появляется из-за простуды. Несмотря на то, что ОРВИ вызывают активность вируса герпеса, высыпания могут возникать и в силу других обстоятельств. Медики объясняют, что при заболевании иммунитет человека ослабевает и таким образом вирус активизируется.

Вирусное заболевание поддается лечению. Вирус герпеса невозможно вывести из организма после первого заражения. 95% населения планеты имеют его с рождения, однако он в некоторых случаях себя никак не проявляет.

Герпес может поражать кожу. Медики утверждают, что этот вирус может поражать слизистые оболочки горла, глаз, лимфоузлы, а также внутренние органы человека. Поэтому следует регулярно обследоваться и держать ситуацию под контролем.

К слову, такое вирусное заболевание с волдырным высыпанием на губах как герпес особенно надоедливое, ведь портит ваш внешний вид.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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