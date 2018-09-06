"Возникает угроза для стран Европы": Денисова обратилась к ООН из-за химвыброса в Крыму

Украинский омбудсвумен Людмила Денисова обратилась к представителям ООН из-за химического выброса в Крыму. Она призвала их совместно бороться за восстановление права жителей Крымского полуострова на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду.

Об этом Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook.

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Сейчас север оккупированного Крыма близок к экологической катастрофе. Из-за токсичных выбросов страдают не только жители полуострова, но и Херсонской области. Возникает угроза для стран Европы,

– отметила правозащитница.

Она добавила, что фотографии, сделанные на оккупированном полуострове впечатляют. На них изображены умершие птицы, голые деревья. Все это, по мнению омбудсвумен напоминает кадры из фильма ужасов.



"Срочно обратилась к Исполнительному директору Программы ООН по окружающей среде Эрику Солхейму и директору и Региональному Представителю Европейского офиса Программы ООН по окружающей среде Яну Дусику. Призывала их присоединиться к совместной борьбе за восстановление права жителей Крымского полуострова на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду", – подчеркнула Денисова.



Добавим, что ранее стало известно о том, что офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска на севере аннексированного Россией Крыма в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного Креста.

Напомним, в городе Армянске, расположенном в оккупированном Крыму неподалеку от админграниц с Херсонской областью произошел выброс опасных веществ на заводе "Титановые инвестиции". Оккупационные власти замалчивали о чрезвычайной ситуации.

В ночь на 27 августа предметы в городе покрылись липкой ржавчиной. Местные жители жалуются, что трудно дышать, у некоторых началась аллергическая реакция.

3 августа токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе в Херсонской области.

4 августа российские власти оккупированного полуострова принял решение об эвакуации всех детей из города. Завод "Титановые инвестиции" закрыли на две недели.