Сообщили об этой угрозе теракта примерно в 1 час ночи. Эту информацию подтвердили журналистам 24 канала в полиции Днепра.

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Что там заминировали

После этого туда направили взрывотехников, которые начали обследовать территорию. Однако никаких опасных веществ там не обнаружили.

Сейчас уже открыли уголовное производство и начали разыскивать "минера". Инцидент расследуют по статье о ложном сообщении об угрозе жизни граждан. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Что именно заминировали

"Открытый" сообщает, что информацию также подтвердили в ГСЧС Днепропетровщины. Также там рассказали, что "заминировали":

проспект Дмитрия Яворницкого, 26 – кафе "Менделеев";

проспект Дмитрия Яворницкого, 20 – кафе "Мазаж";

улица Владимира Вернадского, 13;

улица Гоголя, 1.

По словам жителей дома на Гоголя, 1, в их доме утром еще не было газоснабжения. При этом в Днепропетровскгаз Сбыт якобы сказали, что процедура подключения может длиться примерно неделю.