04:23
10 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Во что инвестируют россияне. Путин защищает чебурнет
      Вєсті Кремля
      21:25, 9 августа
      Вести.UA: Покушение на Зеленского. Луценко готовится сесть в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:05, 9 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Возникли трудности, – Тимошенко о переезде Офиса Президента с Банковой

      14 Читати новину українською
      Тимошенко, Богдан и Зеленский на встрече с депутатами
      Тимошенко, Богдан и Зеленский на встрече с депутатами / Facebook / Андрей Тетерук

      Возникли финансовые и другие проблемы с переездом Офиса Президента с улицы Банковой в Киеве. Также есть определенные вопросы по новому зданию. Об этом заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

      "У нас возникли определенные трудности", – так Тимошенко ответил на вопрос LIGA.net по поводу обещанного ранее переезда Офиса Президента с Банковой.

      Читайте также: Каким будет влияние Зеленского на «слуг народа» в Раде: версия Разумкова

      А на вопрос-уточнение, о финансовых ли трудностях говорится, отметил: "Не только. Там есть технические трудности по поводу самого здания. И здесь речь не только об Украинском доме. Украинский дом является лишь одним из вариантов".

      По выбору окончательного варианта (куда переезжать ОП) с президентом, по словам Тимошенко, еще будут советоваться. Ведь вариантов есть "целый список".

      У нас вообще большая идея: разгрузить Киев от правительственного квартала. Но мы не хотим тратить на это государственные деньги. Мы стараемся рассмотреть вариант с инвесторами, продажей этих зданий,
      – объяснил Тимошенко.

      И уточнил, что здание на Банковой – историческое, а значит "никто не собирается сносить администрацию и строить здесь торговый центр".

      Ранее говорилось, что Офис Президента примерно через год должен переехать в Украинский дом. А Владимир Зеленский пообещал семиэтажное помещение на Банковой, где находится сейчас ОП, отдать Художественному музею Украины.

      переезд офиса президента: последние новости
      blog_ava
      Ангина или фарингит: как отличить, основные симптомы и лечение
      9 августа
      8046
      Теги: Новости недвижимости Офіс Президента Новости Киева Новости Украины Переезд Администрации Президента
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ
      9 августа , 22:24 Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ
      409
      Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      9 августа , 22:00 Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1384
      Какое пиво нравится украинцам?
      9 августа , 09:00 Какое пиво нравится украинцам?
      686
      Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      9 августа , 21:00 Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      Іван Яковина 373
      Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
      9 августа , 20:00 Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
      Ірина Юрковська 156
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук