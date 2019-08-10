Возникли трудности, – Тимошенко о переезде Офиса Президента с Банковой
Возникли финансовые и другие проблемы с переездом Офиса Президента с улицы Банковой в Киеве. Также есть определенные вопросы по новому зданию. Об этом заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
"У нас возникли определенные трудности", – так Тимошенко ответил на вопрос LIGA.net по поводу обещанного ранее переезда Офиса Президента с Банковой.
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А на вопрос-уточнение, о финансовых ли трудностях говорится, отметил: "Не только. Там есть технические трудности по поводу самого здания. И здесь речь не только об Украинском доме. Украинский дом является лишь одним из вариантов".
По выбору окончательного варианта (куда переезжать ОП) с президентом, по словам Тимошенко, еще будут советоваться. Ведь вариантов есть "целый список".
У нас вообще большая идея: разгрузить Киев от правительственного квартала. Но мы не хотим тратить на это государственные деньги. Мы стараемся рассмотреть вариант с инвесторами, продажей этих зданий,
– объяснил Тимошенко.
И уточнил, что здание на Банковой – историческое, а значит "никто не собирается сносить администрацию и строить здесь торговый центр".
Ранее говорилось, что Офис Президента примерно через год должен переехать в Украинский дом. А Владимир Зеленский пообещал семиэтажное помещение на Банковой, где находится сейчас ОП, отдать Художественному музею Украины.
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27 июня 2019Что будет на Банковой вместо Офиса Президента
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