Украина официально с 15 июня возобновляет международное авиасообщение. Однако пока международные рейсы обслуживает только аэропорт в Борисполе, а без проблем и дополнительных требований вылететь можно только в белорусский Минск.

Официально с 15 июня открывают небо Украины для международных регулярных рейсов. Однако, как напоминают в lowcostavia , пока только аэропорт в Борисполе может принимать и отправлять "международку".

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Онлайн-табло аэропорта показывает, что 15 июня должны состояться 13 рейсов, из которых международных – 8.

Куда смогут улететь украинцы из Украины именно 15 июня

Но радоваться рано – вычеркнуть из возможных полетов придется немало рейсов:

По состоянию на начало суток рейс на Тель-Авив (Израиль) уже отменили .

Самолеты МАУ в Кишинев (Молдова), Остенде (Бельгия) и Вильнюс (Литва) – это чартеры . Билеты на них не продают.

Билеты в Ахмедабад (Индия) и Дубай (ОАЭ) могут приобрести только граждане этих стран.

Нидерландская KLM продает билеты на рейсы в Амстердам. Но, напомним, въезд граждан Украины в страны Евросоюза еще не разрешили. Поэтому даже при наличии билета на рейс KLM у краинцев просто не пустят.

Итак, единственный международный перелет, который могут осуществить без проблем и замечаний украинцы 15 июня – это два рейса авиакомпании Belavia из Киева в Минск . То есть, в Белорусь, в которую и раньше можно было улететь – эта страна границ не закрывала.