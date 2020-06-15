Куда можно улететь 15 июня из Украины – в день возобновление международного авиасообщения
Украина официально с 15 июня возобновляет международное авиасообщение. Однако пока международные рейсы обслуживает только аэропорт в Борисполе, а без проблем и дополнительных требований вылететь можно только в белорусский Минск.
Официально с 15 июня открывают небо Украины для международных регулярных рейсов. Однако, как напоминают в lowcostavia, пока только аэропорт в Борисполе может принимать и отправлять "международку".
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Онлайн-табло аэропорта показывает, что 15 июня должны состояться 13 рейсов, из которых международных – 8.
Куда смогут улететь украинцы из Украины именно 15 июня
Но радоваться рано – вычеркнуть из возможных полетов придется немало рейсов:
- По состоянию на начало суток рейс на Тель-Авив (Израиль) уже отменили.
- Самолеты МАУ в Кишинев (Молдова), Остенде (Бельгия) и Вильнюс (Литва) – это чартеры. Билеты на них не продают.
- Билеты в Ахмедабад (Индия) и Дубай (ОАЭ) могут приобрести только граждане этих стран.
- Нидерландская KLM продает билеты на рейсы в Амстердам. Но, напомним, въезд граждан Украины в страны Евросоюза еще не разрешили. Поэтому даже при наличии билета на рейс KLM украинцев просто не пустят.
Онлайн-табло аэропорта в Борисполе по состоянию на 4 утра 15 июня / Скриншот