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      Возродить казацкую романтику: уникальные музыкальные инструменты собственноручно создает кобзарь

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      Лиры, торбан, кобзы, бандуры, свирели и скрипки – чуть ли не все, на чем играли украинские музыканты во времена прадедов, в обычной харьковский квартире создает Назар Божинский. Он ваяет инструменты с целой древесины, а затем играет на них среди города, чтобы возродить средневековую казацкую романтику в современном мире.

      Услышать голос бандуры или кобзы вживую и просто под открытым небом можно в Харькове. И именно благодаря Назару Божинскому.

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      Он играет возле церквей, в парках или там, где придет вдохновение. "Я стараюсь всегда носить или бандуру, или лиру с собой, потому что не знаю, когда придется играть", – пояснил Назар.

      Божинський
      Назар Божинский всегда готов сыграть, как только придет вдохновение

      Мастерскую же мужчина развернул прямо посреди квартиры и без специальных станков. Даже кобзарские инструменты Назар делает вручную, на полу.

      Божинський
      Музыкальные инструменты Назар производит прямо у себя дома

      Любовь к народной музыке Божинский перенял от деда. В детстве он мечтал получить в подарок не игрушки или книги, а именно бандуры. Каждый инструмент для мастера – живое существо. Ибо у каждого – собственная и неповторимая история.

      Божинський
      Каждый инструмент уникален – как живое существо

      Что такое кобза и кобзарство?
      Термин "кобзарство" или "кобзарское искусство" впервые ввел Хоткевич. Под ним понимают путешествующих певцов, которые играют на кобзах, бандурах, лирах и торбанах. Когда-то искусство кобзарей было наиболее распространено именно на Харьковщине и Полтавщине. Здесь же кобзарство и едва не убили – начале 30-х годов советская власть собрала народных музыкантов на "съезде", чтобы потом всех их расстрелять. После этого возрождать игру потомкам пришлось по записям фольклористов и воспоминаниям чудом уцелевших музыкантов.

      Чтобы искусство кобзарское развивалось, Назар лично учит всех желающих. Вместе с несколькими музыкантами хранит аутентичное искусство силами кобзарского цеха. И мечтает вернуть кобзу людям с недостатками зрения. Ведь когда-то именно они создавали эту музыку и поэтому по-особенному чувствуют этот инструмент.

      Божинський
      Именно в Харькове ноты для игры на гуслях напечатаны шрифтом Брайля

      Теги: Новости Украины Музыка Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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