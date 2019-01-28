Возродить казацкую романтику: уникальные музыкальные инструменты собственноручно создает кобзарь

Лиры, торбан, кобзы, бандуры, свирели и скрипки – чуть ли не все, на чем играли украинские музыканты во времена прадедов, в обычной харьковский квартире создает Назар Божинский. Он ваяет инструменты с целой древесины, а затем играет на них среди города, чтобы возродить средневековую казацкую романтику в современном мире.

Услышать голос бандуры или кобзы вживую и просто под открытым небом можно в Харькове. И именно благодаря Назару Божинскому.

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Он играет возле церквей, в парках или там, где придет вдохновение. "Я стараюсь всегда носить или бандуру, или лиру с собой, потому что не знаю, когда придется играть", – пояснил Назар.



Назар Божинский всегда готов сыграть, как только придет вдохновение

Мастерскую же мужчина развернул прямо посреди квартиры и без специальных станков. Даже кобзарские инструменты Назар делает вручную, на полу.



Музыкальные инструменты Назар производит прямо у себя дома

Любовь к народной музыке Божинский перенял от деда. В детстве он мечтал получить в подарок не игрушки или книги, а именно бандуры. Каждый инструмент для мастера – живое существо. Ибо у каждого – собственная и неповторимая история.



Каждый инструмент уникален – как живое существо

Что такое кобза и кобзарство?

Термин "кобзарство" или "кобзарское искусство" впервые ввел Хоткевич. Под ним понимают путешествующих певцов, которые играют на кобзах, бандурах, лирах и торбанах. Когда-то искусство кобзарей было наиболее распространено именно на Харьковщине и Полтавщине. Здесь же кобзарство и едва не убили – начале 30-х годов советская власть собрала народных музыкантов на "съезде", чтобы потом всех их расстрелять. После этого возрождать игру потомкам пришлось по записям фольклористов и воспоминаниям чудом уцелевших музыкантов.

Чтобы искусство кобзарское развивалось, Назар лично учит всех желающих. Вместе с несколькими музыкантами хранит аутентичное искусство силами кобзарского цеха. И мечтает вернуть кобзу людям с недостатками зрения. Ведь когда-то именно они создавали эту музыку и поэтому по-особенному чувствуют этот инструмент.



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