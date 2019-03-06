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      Возрождение украинского табачного производителя: ВТФ в топе крупнейших налогоплательщиков

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      Сигареты
      Сигареты / kremen.today

      Винниковская табачная фабрика укрепила свое присутствие на рынке производителей табачных изделий и вошла в рейтинг крупнейших налогоплательщиков Украины.

      По итогам 2018 года, Винниковская табачная фабрика вошла в первую тридцатку крупнейших плательщиков налогов Украины. Рейтинг "ТОП-200 крупнейших компаний Украины" опубликован на сайте rating.zone. По сумме уплаченных налогов ВТФ заняла 27 место из 200. В 2017 году фабрика заплатила в госбюджет 1,6 млрд грн. В апреле 2018 года сумма налогов составила 240 млн грн, в мае — 370 млн грн. Предприятие неоднократно награждалось наградами добросовестного плательщика налогов.

      Как ранее сообщало областное управление ГФС во Львовской области, по итогам 9 месяцев 2018 года Винниковская табачная фабрика возглавила ТОП-30 крупнейших налогоплательщиков в госбюджет на территории области.

      Напомним, что в 1993 году на базе Львовской табачной фабрики было создано совместное американо-украинское предприятие ЗАО "Р. Дж. Рейнольдс Тобакко-Львов". В 1998 иностранный инвестор принял решение приостановить работу табачной фабрики в Винниках. После выхода инвестора, украинские владельцы начали возрождать предприятие. В 2016 ему вернули историческое название — Винниковская табачная фабрика. На фабрике и в торговом доме сегодня работают более 2400 человек.

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      Теги: Государственная фискальная служба Налоги Табак
      Источник: 24 Канал
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