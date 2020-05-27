Возвели переправу вместо обвалившегося во время пресс-конференции Зеленского моста: видео

В Днепропетровской области военные возвели временную переправу через Алексеевский залив Каховского водохранилища. Она пока заменит мост, который обвалился 20 мая.

Переправу возводили 50 военных

Работы по возведению понтонной переправы продолжались с 25 мая. Об этом сообщают в пресс-службе Минобороны.

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В Алексеевке работали 40 единиц техники и более 50 человек.

Интересно! Понтонная переправа – это мост с плавучими опорами-понтонами. Такие обычно устанавливают как временные переправы на месте аварии и прочее. Его возведение занимает сравнительно мало времени, однако, он не является столь надежным, как привычные мосты.

Смотрите видео по установке понтонной переправы:

Падение моста в Алексеевке: коротко

Этот мост обвалился еще 20 мая , когда по нему ехал грузовик. Автомобиль достали спасатели, а водитель не пострадал.

, когда по нему ехал грузовик. Автомобиль достали спасатели, а водитель не пострадал. Полиция открыла три уголовных дела – по падению моста. Они касаются служебной халатности, нарушения правил эксплуатации сооружений и нарушения правил, действующих на транспорте.

Этот вопрос озвучивали на пресс-конференции Владимира Зеленского. Тогда президент заявил, что на ремонт мостов в Украине нужно 3 миллиарда долларов.

Смотрите видео, как разрушился мост в Алексеевке: