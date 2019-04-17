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      Возвращают родной дом: как воины полка "Азов" защищают позиции вблизи оккупированной Горловки

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      Обстрелы на передовой не прекращаются. Традиционно неспокойно и на Горловском направлении. Часть этих позиций контролируют воины полка "Азов", которые не дают террористам повода расслабиться.

      Вблизи оккупированной Горловки бои не заканчиваются никогда, могут лишь немного утихнуть. Сейчас там уже не первый день идут дожди – погода не слишком подходит для войны, но и полностью ее утихомирить не может. Враг периодически активизируется.

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      По словам военных, враг часто использует тяжелые пулеметы или стреляет из гранатомета.

      При малейшем проявлении вражеских действий мы используем тепловизор – лучшее, что есть. Дистанция, которую он может покрывать, очень большая,
      – рассказал боец ​​"Соло".

      Диверсионно-разведывательные группы противника неоднократно пытались подойти ближе, но каждый раз разбивались об украинских защитников.

      Иногда боевики стреляют и из тяжелого вооружения, например из пушки БМП-1. Но за это приходится платить – как вот на днях, когда их бронемашину обнаружили.

      Війна на ДонбасіУкраинские военные обнаружили бронемашину врага

      Среди воинов полка "Азов" много молодежи и много местных из оккупированного Донецка. Один из таких рассказал, что будет драться, пока не освободит родной город. На войне он встретил немало людей из фанатского движения, даже донецкого.

      Когда в Донецк пришли вооруженные люди, я понял, что пора и мне брать в руки оружие. Чтобы избавиться от всей нечисти, которая пришла ко мне домой,
      – отметил военный "Бо".

      Мотивация воинов, у которых Москва забрала дом и спокойную жизнь на родной земле, наверное, самая высокая. Все как один говорят, что будут воевать с агрессором до самой границы и уничтожать оккупантов с особой яростью.

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      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Новости Донецка Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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