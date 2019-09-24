Возвращаются налоговые "схемы Клименко"? О чем говорит невероятный всплеск активности

Не успел суд рассмотреть дело против бывших налоговиков времен Александра Клименко, как в стройных рядах новых чиновников снова начал пробираться схематоз.

В любом случае, об этом заявляют представители бизнеса, которые жалуются на "настоятельные советы" со стороны налоговой поработать с "правильными компаниями".

Что же происходит? Начиная со второй половины 2019 года, согласно данным единого государственного регистратора, в некоторых регионах резко возросла экономическая активность. Массово начали регистрироваться новые предприятия, демонстрирующие колоссальные обороты и широкую разнонаправленность своего бизнеса.

Параллельно с этим Верховная Рада отменила уголовную статью за фиктивное предпринимательство. И, как видим, за последние 3 месяца зарегистрировано более 20 тыс. новых предприятий, из них более 7 тыс. – плательщики НДС. Казалось бы, есть повод для оптимизма, но более детальный анализ говорит об обратном.

Так, только в Запорожской области за последние 2 месяца зарегистрировано 400 компаний-плательщиков НДС, оборот которых за август превысил 2,6 млрд грн. Каким-то невероятным образом этот всплеск активности совпал с назначением нового руководителя регионального управления Государственной налоговой службы.

Именно он в силу своих обязанностей должен осуществлять контроль за полнотой и своевременностью уплаты платежей в бюджет. Именно эти два вопроса должны были вызвать внимание налоговиков, как на центральном, так и на региональном уровнях.

Должны, но не вызвали. И причины кроются в том, что появление этих субъектов –это не случайность, а скорее всего вертикально интегрированная схема по обналичиванию и минимизации платежей, контролируемая как в регионе, так и в центре. Во всяком случае, именно так это выглядит. Данная деятельность обретает все более масштабный и системный характер, основным индикатором чего является невыполнение доходной части бюджета.

По предварительным оценкам специалистов, недопоступление налогов в сентябре только по линии налоговой может достигать от 3 до 5 млрд грн, а по результатам года – превысить 30 млрд.

Резюмируя, хочется предостеречь бизнес от работы с навязанными им "правильными" контрагентами, а налоговикам напомнить о болезненном опыте их коллег. Идея экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко создать "налоговые площадки" для отмывания и минимизации также казалась надежной и идеальной. И тогдашние налоговики также обещали бизнесу, что "все под контролем". Но теперь и старые налоговики оказались под следствиям, и бизнесу пришлось "расхлебывать" за махинации.