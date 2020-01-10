17:17
10 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин проложил VodkaStream к Эрдогану. Президент Эстонии против подарков от РФ
      Вєсті Кремля
      16:14, сегодня
      Вести.UA: Что Зеленский делал в Омане. Секретное задание Баканова
      Вєсті.UA
      15:11, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Возвращалась от дочери: что известно о погибшей в авиакатастрофе под Тегераном Ольге Кобюк

      142 Читати новину українською
      Ольга Кобюк / Коллаж 24 канала

      Ольга Кобюк была одной из 2-х пассажирок рейса PS 752 "Международных украинских авиалиний", разбившегося под Тегераном утром 8 января. Женщина гостила в Иране у своей дочери, которая вышла там замуж и проживает с мужем и маленьким ребенком.

      61-летняя Ольга Кобюк жила в Киеве, но часто наведывалась к родителям в Тетиевский район. До своего переезда в столицу она проживала там с родителями с 1975 года. Об этом сообщил на своей странице в фейсбук глава Тетиевской территориальной общины Руслан Майструк.

      Смотрите также: Катастрофа самолета МАУ: трогательные истории пассажиров Boeing-737 с фото

      Ольга со своими родителями переехала в Горошков еще в 1975 году и ее родители до конца своей жизни проживали в селе. Ольга часто навещала родных, ведь сама переехала в Киев. Тем роковым рейсом Ольга возвращалась в Украину от своей дочери, которая вышла замуж и переехала в Иран,
      – отметил он.

      Мужчина также добавил: почти полгода назад у Ольги умерла мама.

      На странице женщины в соцсетях указано, что она училась в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.


      Ольга Кобюк/ фото из соцсетей


      Дочь Ольги Кобюк с мужем и ребенком/ фото из соцсетей

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?
      Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      На борту находилось 167 пассажиров (среди них-2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.


      Погибшие в катастрофе украинцы/ инфографика 24 канала

      Украинский самолет разбился в Иране, погибли 176 человек: последние новости, фото, видео
      сегодня
      83731
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Жертвы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Трагическая ясность: чем отличаются заявления Трюдо и Трампа
      Олександр Баунов 155
      сегодня , 16:00 Самые популярные направления для путешествий в 2020 году
      Альона Захарова 73
      31 декабря 2019 , 14:14 100 миллионов гривен разыграли в акции Iron Man
      63
      сегодня , 15:30 Тимошенко атакує: що задумала депутатка, потрапивши в опозицію
      Сергій Лещенко 262
      сегодня , 15:00 Почему и как иранцы сбили украинский "Боинг": вероятные версии авиакатастрофы
      Юрій Бутусов 9511
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук