Возвращалась от дочери: что известно о погибшей в авиакатастрофе под Тегераном Ольге Кобюк

Ольга Кобюк была одной из 2-х пассажирок рейса PS 752 "Международных украинских авиалиний", разбившегося под Тегераном утром 8 января. Женщина гостила в Иране у своей дочери, которая вышла там замуж и проживает с мужем и маленьким ребенком.

61-летняя Ольга Кобюк жила в Киеве, но часто наведывалась к родителям в Тетиевский район. До своего переезда в столицу она проживала там с родителями с 1975 года. Об этом сообщил на своей странице в фейсбук глава Тетиевской территориальной общины Руслан Майструк.

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Ольга со своими родителями переехала в Горошков еще в 1975 году и ее родители до конца своей жизни проживали в селе. Ольга часто навещала родных, ведь сама переехала в Киев. Тем роковым рейсом Ольга возвращалась в Украину от своей дочери, которая вышла замуж и переехала в Иран,

– отметил он.

Мужчина также добавил: почти полгода назад у Ольги умерла мама.

На странице женщины в соцсетях указано, что она училась в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.



Ольга Кобюк/ фото из соцсетей



Дочь Ольги Кобюк с мужем и ребенком/ фото из соцсетей

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

На борту находилось 167 пассажиров (среди них-2 украинцев) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.



Погибшие в катастрофе украинцы/ инфографика 24 канала