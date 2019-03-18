20:33
18 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего не нужно
      Вєсті Кремля
      20:29, 16 марта
      Вести.UA: Что общего у кумы Путина и курицы. Бойко придумал, как угодить народу
      Вєсті.UA
      19:36, сегодня
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Возвращать или просто не вспоминать: какую судьбу обещают Крыму топ-кандидаты в президенты

      15 Читати новину українською

      Журналисты 24 канала выяснили, какие планы относительно Крымского полуострова закрепили в своих предвыборных программах украинские политики, которые будут бороться за президентское кресло.

      Четверть зарегистрированных в ЦИК кандидатов вообще не вспоминают о Крыме в своих программах. В частности и те, кого социологи ставят в топ-5 рейтинга симпатий избирателей.

      Читайте также: Россиян свозили автобусами, – журналист 24 канала об аннексии Крыма, очевидцем которой он был

      Один из фаворитов избирательной гонки Владимир Зеленский конкретно о Крыме в своей программе ничего не говорит. Публичных заявлений об аннексированном полуострове от него тоже не слышно. Но обещает возвращать оккупированные территории при поддержке международного сообщества.

      Действующий президент Петр Порошенко в своей программе делает ставку на внешнюю политику, о Крыме и Донбассе говорит немало. Хочет вернуть полуостров с помощью дипломатического давления и заставить Россию заплатить за убытки и издевательства над людьми.

      Кроме этого, политик пообещал, что сделает все возможное едва ли не на следующий день после победы.

      Анексія Криму
      В феврале 2014 года россияне завели в Крым "зеленых человечков"

      Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко тоже пространно описывает свое видение судьбы полуострова. Считает, что вернуть Крым и Донбасс с компенсацией можно в процессе переговоров и тоже по Будапештскому меморандуму.

      Анатолий Гриценко категорически против выторговывать оккупированные территории или предоставлять им особые статусы. Уступать права на Крым не хочет и готов привлекать весь спектр инструментов.

      Кандидат от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко Донбасс хочет возвращать по алгоритму Минских соглашений. А вот о Крыме предпочитает не вспоминать, и на эту тему говорит только намеками.

      Те же, кто в пределах статистической погрешности могут претендовать на шестое место, об аннексированно полуострове тоже забыли. Олег Ляшко озабочен состоянием населения и вообще не вспоминает об оккупированных территориях. Александр Вилкул говорит только о миротворцах на Донбассе. А на проблему Крыма, похоже, закрывает глаза.

      Главные даты президентских выборов 2019 года

      Больше о кандидатах в президенты смотрите здесь.
      Материалы о недвижимости кандидатов в президенты можно узнать здесь.

      blog_ava
      Похороны российской певицы Юлии Началовой перенесли
      сегодня
      2626
      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Олег Ляшко Юрий Бойко Анатолий Гриценко Юлия Тимошенко - новости Владимир Зеленский Петр Порошенко Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины Александр Вилкул
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Клоуны и клоны в электоральном цирке: западные СМИ о кандидатах в президенты Украины
      сегодня , 20:30 Клоуны и клоны в электоральном цирке: западные СМИ о кандидатах в президенты Украины
      Світлана Попова 3
      Иногда мне хочется уехать из Киева и найти покой на чужбине, – Евгения Кононенко
      сегодня , 20:05 Иногда мне хочется уехать из Киева и найти покой на чужбине, – Евгения Кононенко
      Наталія Лебідь 71
      Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
      сегодня , 20:00 Украинское кино: список и трейлеры лучших фильмов, которые выйдут в 2019 году
      Марія Бондар 8135
      Пономарев: Урегулирование на Донбассе возможно при правлении Путина, возвращение Крыма – вряд ли
      сегодня , 18:15 Пономарев: Урегулирование на Донбассе возможно при правлении Путина, возвращение Крыма – вряд ли
      Єлизавета Герасимюк 202
      ТОП-10 зданий года по версии Archdaily
      сегодня , 17:31 ТОП-10 зданий года по версии Archdaily
      37
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      С 13 на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год
       13 января 2012 , 08:38 0
      Бывший форвард Динамо фантастически забил в Бразилии – за киевлян он так не отличался (ВИДЕО)
       26 августа 2018 , 11:59
      "Дождь в Лондоне и Брексит – тоже моя вина": Моуринью иронично отреагировал на критику после победы над Ньюкаслом
       6 октября 2018 , 23:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук