Возвращать или просто не вспоминать: какую судьбу обещают Крыму топ-кандидаты в президенты

Журналисты 24 канала выяснили, какие планы относительно Крымского полуострова закрепили в своих предвыборных программах украинские политики, которые будут бороться за президентское кресло.

Четверть зарегистрированных в ЦИК кандидатов вообще не вспоминают о Крыме в своих программах. В частности и те, кого социологи ставят в топ-5 рейтинга симпатий избирателей.

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Один из фаворитов избирательной гонки Владимир Зеленский конкретно о Крыме в своей программе ничего не говорит. Публичных заявлений об аннексированном полуострове от него тоже не слышно. Но обещает возвращать оккупированные территории при поддержке международного сообщества.

Действующий президент Петр Порошенко в своей программе делает ставку на внешнюю политику, о Крыме и Донбассе говорит немало. Хочет вернуть полуостров с помощью дипломатического давления и заставить Россию заплатить за убытки и издевательства над людьми.

Кроме этого, политик пообещал, что сделает все возможное едва ли не на следующий день после победы.



В феврале 2014 года россияне завели в Крым "зеленых человечков"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко тоже пространно описывает свое видение судьбы полуострова. Считает, что вернуть Крым и Донбасс с компенсацией можно в процессе переговоров и тоже по Будапештскому меморандуму.

Анатолий Гриценко категорически против выторговывать оккупированные территории или предоставлять им особые статусы. Уступать права на Крым не хочет и готов привлекать весь спектр инструментов.

Кандидат от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко Донбасс хочет возвращать по алгоритму Минских соглашений. А вот о Крыме предпочитает не вспоминать, и на эту тему говорит только намеками.

Те же, кто в пределах статистической погрешности могут претендовать на шестое место, об аннексированно полуострове тоже забыли. Олег Ляшко озабочен состоянием населения и вообще не вспоминает об оккупированных территориях. Александр Вилкул говорит только о миротворцах на Донбассе. А на проблему Крыма, похоже, закрывает глаза.

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