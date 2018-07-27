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Возвращение "Ангелов Чарли": кто из голливудских актрис сыграет суперагента

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Новые "Ангелы Чарли"
Новые "Ангелы Чарли" / tripplemonline.com

Легендарные "Ангелы Чарли", которые имели немалую популярность в 1970-х годах, вернутся на телеэкраны. В Голливуде уже назвали актрис, утвержденных на главные роли фильма.

Об этом сообщает Deadline. 

Известно, что режиссером нового фильма о женщинах-спецагентах станет Элизабет Бэнкс, которая работала над созданием серии фильмов "Голодные игры". Она же сыграет непосредственного руководителя "ангелов" – Босли.

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Утвержден и состав горячих актрис, которые сыграют главные роли в новом фильме "Ангелы Чарли". Так, трио спецагентов сыграют Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Три зажигательные красавицы, по мотивам фильма, будут выполнять сверхважное и запутанное задание, которое им поручит таинственный Чарли.

 

Допис, поширений IGNSEA (@ign.sea)

 

По информации СМИ, кинопремьера новой части легендарного боевика состоится 27 сентября 2019 года. Сейчас же планируют начать первые съемки фильма.

Отметим, что в 2000 году на телеэкраны вышел первый римейк "Ангелов Чарли". Главные роли в нем сыграли Камерон Диас, Люси Лью и Дрю Бэрримор. Мировой прокат фильма собрал более 265 миллионов долларов, а успешную киноленту киноманы пересматривают и сейчас. Эксперты предполагают, что такую же популярность получат и новые "ангелы Чарли".

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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