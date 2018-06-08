Возвращение "Блондинки в законе": Риз Уизерспун оригинально прокомментировала участие в фильме
Голливудская актриса Риз Уизерспун, как оказалось – мастер интриги. Звезда держала в секрете, примет ли участие в съемках новой части фильма "Блондинка в законе". И все же актриса решила открыть тайну поклонникам.
Кинолента "Блондинка в законе" настолько понравилась зрителям, что двух частей стало мало людям. Поэтому в Голливуде решили снять продолжение комедийного фильма о юристе с утонченным стилем. Кинокомпания MGM, которая уже занялась подготовкой к съемкам, вела длительные переговоры с актрисой Риз Уизерспун, которая сыграла главную роль в двух предыдущих частях.
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Сейчас звезда фильма определилась, хочет ли продолжать работу над кинолентой. Свое решение она обнародовала на странице в Instagram. Актриса в розовом купальнике проплыла в бассейне, устроившись на надувном матрасе. В заметке к видео Риз Уизерспун написала: "Да, это правда".
Таким образом актриса подтвердила, что вновь перевоплотиться в смешную и немного наивную Элли Вудс, которая в третьей части киноленты поступит в Гарвард, чтобы изучать юриспруденцию. По словам авторов фильма, в "Блондинке в законе" встанет вопрос "расширения прав и возможностей женщин".
Отметим, что "Блондинка в законе" 2001 года режиссера Роберта Лукетича рассказывала о "Мисс университета" Элли Вудс, которая была воплощением женщины, любящей розовый цвет. Вторая часть фильма вышла на экраны в 2003 году. В фильме Элли Вудс предстает уже успешным адвокатом, которая борется за жизнь животных.
Смотрите трейлер к фильму "Блондинка в законе 2" (видео):
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