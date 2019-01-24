Возвращение Кличко может быть близким к правде, его интересует Тайсон Фьюри, – промоутер

Генеральный директор промоутерской компании К2 Promotions Александр Красюк поделился своим мнением относительно слухов о возвращении в бокс Владимира Кличко. Промоутер заявил, что не слышал подобных заявлений от Кличко.

Однако Красюк говорит, что дыма без огня не бывает и считает, что Кличко интересует бой против Тайсона Фьюри.

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"Что касается решения Владимира Кличко о возвращении, лично от него я не слышал, что он возвращается. Но я согласен, что дыма без огня не бывает. Мне кажется, что это может быть близко к правде. Не надо далеко ходить, есть старший брат, который четыре года был вне бокса, а потом вернулся и успешно вернулся. Я думаю, Владимир может себе это позволить. Он в отличной форме, прекрасном настроении, он со светлым умом, постоянно тренируется", – сказал Красюк.

"Для него не составит труда возвращение в бокс. Для него нет смысла драться с Уайтом, которого он знает как облупленного, который лет пять-десять я был у него спарринг-партнером. Это должны быть какие-то мощные поединки. Так, нам даже не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться, какие поединки его могут интересовать. Джошуа – это более второстепенный, а вот Тайсон Фьюри, наверное, будет первостепенным. Сейчас, на мой взгляд, это может быть актуальным", – резюмировал Красюк.

Напомним, ранее журналист Стив Банс заявил, что Владимир Кличко может провести бой на стадионе "Уэмбли" в апреле с Диллианом Уайтом (25-1, 18 КО). Причина – чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который в 1987 году одолел Майкла Мурера и в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. Однако Кличко-младший опроверг информацию.

Стоит напомнить, что Владимир Кличко последний бой провел в апреле 2017 года против Энтони Джошуа. Британец победил украинца нокаутом, после чего Кличко-младший долгое время размышлял над возможностью реванша, но все-таки решил закончить карьеру.

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