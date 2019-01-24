14:00
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Возвращение Кличко может быть близким к правде, его интересует Тайсон Фьюри, – промоутер

      55 Читати новину українською
      Александр Красюк рассказал о возвращении Владимира Кличко
      Александр Красюк рассказал о возвращении Владимира Кличко / xsport.ua

      Генеральный директор промоутерской компании К2 Promotions Александр Красюк поделился своим мнением относительно слухов о возвращении в бокс Владимира Кличко. Промоутер заявил, что не слышал подобных заявлений от Кличко.

      Однако Красюк говорит, что дыма без огня не бывает и считает, что Кличко интересует бой против Тайсона Фьюри.

      Читайте также: Владимир Кличко начал переговоры с транслятором и может провести три боя, – The Ring

      "Что касается решения Владимира Кличко о возвращении, лично от него я не слышал, что он возвращается. Но я согласен, что дыма без огня не бывает. Мне кажется, что это может быть близко к правде. Не надо далеко ходить, есть старший брат, который четыре года был вне бокса, а потом вернулся и успешно вернулся. Я думаю, Владимир может себе это позволить. Он в отличной форме, прекрасном настроении, он со светлым умом, постоянно тренируется", – сказал Красюк.

      "Для него не составит труда возвращение в бокс. Для него нет смысла драться с Уайтом, которого он знает как облупленного, который лет пять-десять я был у него спарринг-партнером. Это должны быть какие-то мощные поединки. Так, нам даже не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться, какие поединки его могут интересовать. Джошуа – это более второстепенный, а вот Тайсон Фьюри, наверное, будет первостепенным. Сейчас, на мой взгляд, это может быть актуальным", – резюмировал Красюк.

       

       

      Напомним, ранее журналист Стив Банс заявил, что Владимир Кличко может провести бой на стадионе "Уэмбли" в апреле с Диллианом Уайтом (25-1, 18 КО). Причина – чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который в 1987 году одолел Майкла Мурера и в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира в супертяжелом весе. Однако Кличко-младший опроверг информацию.

      Стоит напомнить, что Владимир Кличко последний бой провел в апреле 2017 года против Энтони Джошуа. Британец победил украинца нокаутом, после чего Кличко-младший долгое время размышлял над возможностью реванша, но все-таки решил закончить карьеру.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Владимир Кличко Бокс
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Венесуэла: гражданская война "ТВ против холодильника"
      сегодня , 13:17 Венесуэла: гражданская война "ТВ против холодильника"
      Борис Немировський 103
      Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      сегодня , 12:03 Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      Лев Парцхаладзе 307
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      23 января , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4817
      Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      сегодня , 09:00 Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      2269
      Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      сегодня , 08:40 Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      Артем Овдієнко 2842
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций
       7 мая 2012 , 13:18
      Кубок Стэнли: "Питтсбург" в шести матчах одолел "Айлендерс"
       12 мая 2013 , 13:49
      Еременко может стать одноклубником Тимощука, "Карпаты" проиграли экс-защитнику миллион гривен
       21 декабря 2013 , 13:38
      Украинские команды начинают покорять Лигу Европы. Анонс
       18 сентября 2014 , 18:44
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук