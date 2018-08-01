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Возвращение Ломаченко: названа дата боя и возможного соперника украинца

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Стали известны дата и соперник следующего поединка Василия Ломаченко
Стали известны дата и соперник следующего поединка Василия Ломаченко

Менеджер чемпиона мира в легком весе WBA Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) Эгис Климас заявил, что украинец проведет следующий бой 1 декабря.

Соперником украинца станет победитель поединка между Раймундо Бельтраном (35-7-1, 21 КО) и Хосе Педрасом (24-1-0, 12 КО).

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Планы на будущее? Я буквально только что общался с Top Rank, говорил с ее главой Бобом Арумом. Планы такие: 25 августа Бельтран проведет бой с пуэрториканцем Хосе Педрасом, а Ломаченко встречается с победителем этого противостояния. Бой Ломаченко с победителем боя Бельтран ​– Педрас состоится 1 декабря,
– цитирует Климас издание ESPN.

Сам Ломаченко уже заявлял, что его следующий бой должен быть против победителя пары Бельтран ​– Педрас, а на 2019 год возможен его поединок с Мэнни Пакьяо.

Напомним, что Василий Ломаченко нокаутом победил Хорхе Линареса в 10-м раунде и завоевал титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA, несмотря на серьезную травму во время поединка.

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Теги: Новости спорта Бокс Василий Ломаченко
Источник: 24 Канал
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