Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно

Самолет с украинцами, которых незаконно удерживал Кремль, должен был приземлиться в Киеве еще утром 30 августа – информацию об этом активно распространяют СМИ, некоторые политики и активисты. Однако пока нет официальных сообщений о том, кто из пленников Кремля находится на борту самолета и когда они точно вернутся в Украину.

С чего все началось?

Важно: Что говорят родные пленных об их возвращении в Украину

Рано утром 30 августа в аеоропрту "Киев" (Жуляны) съехалось много журналистов, затем – родственники захваченных Россией украинских моряков. Причиной для этого стала информация о том, что уже в ближайшее время туда прибудет самолет с украинскими пленными.

Сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в соцсети отметила, что сейчас говорится о 28 украинцах – моряках, а также Олеге Сенцове, Павле Грибе, Николае Карпюке и Владимире Балухе.

В Офисе Президента Украины уже отметили, что обмен пленными еще не завершился. Процесс взаимного освобождения заключенных между Россией и Украиной продолжается. Ничего не знают и родственники пленных, которые приехали в аеропорт.

Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества,

– отметили в Офисе Зеленского.

Никакого официального подтверждения, что обмен вот-вот состоится, так и не появилось. После очередной волны информации в СМИ Служба безопасности Украины сообщила – 30 августа обмена точно не будет. В то же время там подчеркивают – все под контролем и происходит, как и запланировали.

Важно! Неофициально говорят о 28 украинцах, которые должны вернуться домой – пленные моряки, Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух. Что о них известно – читайте тут.

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Ситуация в Жулянах по состоянию на 6 утра: смотрите фото

Предварительный список выглядит так:

1. Олег Сенцов,

2. Павел Гриб,

3. Николай Карпюк,

4. Владимир Балух,

5. Юрий Будзило,

6. Вячеслав Зинченко,

7. Андрей Оприско,

8. Сергей Цибизов,

9. Андрей Артеменко,

10. Владимир Терещенко,

11. Евгений Семидоцкий,

12. Беспальченко Виктор,

13. Андрей Шевченко,

14. Владимир Варимез,

15. Михаил Власюк,

16. Богдан Головаш,

17. Сергей Чулиба,

18. Олег Мельничук,

19. Богдан Небылица,

20. Владислав Костышин,

21. Сергей Попов,

22. Юрий Безъязычный,

23. Роман Мокряк,

24. Андрей Эйдер,

25. Андрей Драч,

26. Владимир Лисовый,

27. Денис Гриценко,

28. Василий Сорока.

Относительно Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко, Станислава Клыха пока информации нет.

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Список украинских моряков, попавших в плен России / Инфографика 24 канала

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Так когда же состоится обмен?

После частичных официальных опровержений СМИ сообщили, что обмен переносится на следующую неделю. Украинский адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин утверждает, что он произойдет 3 сентября.

Впрочем, точной официальной даты пока нет.

В то же время родственники моряков объясняют журналистам – информация о прибытии украинцев не подтверждена, но и не опровергнута.

Ряд российских СМИ публикуют различную информацию по обмену: одни ее подтверждают, а другие опровергают, мол, соответствующие документы еще не оформлены.

Пленники Кремля уже в Украине или нет – версии:

Разбегаются и мысли СМИ. Некоторые из них со ссылками на собственные источники информируют, якобы пленные уже в Украине. К примеру, по одной из версий, самолет с ними приземлился на военном аэродроме.

Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев также сообщал, что обмен состоится 30 августа. Бывший российский парламентарий призвал держать кулаки за пленников.

также сообщал, что обмен состоится 30 августа. Бывший российский парламентарий призвал держать кулаки за пленников. Правозащитник россиян, находящихся в украинских тюрьмах, Валентин Рыбин заявил, что его планируют провести до конца недели (до 31 августа). В то же время информацию о том, что самолеты для обмена уже вылетели, он теперь отрицает.

заявил, что его планируют провести до конца недели (до 31 августа). В то же время информацию о том, что самолеты для обмена уже вылетели, Народный депутат Ахтем Чийгоз анонсировал освобождение находящихся в России украинских политзаключенных также 30 августа.

анонсировал освобождение находящихся в России украинских политзаключенных также 30 августа. На проведение обмена уже в ближайшее время надеется и специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Уолкер.

Однако российские СМИ пишут о том, что Олег Сенцов до сих пор в России – в Бутырском изоляторе, самой большой тюрьме Москвы.

Со своей стороны, в Вооруженных силах Украины отмечают, что официальной встречи не будет – освобожденных из русского плена моряков и политзаключенных по прибытии в Украину отвезут в больницу.

Что говорят в России?

В Кремле отмечают прогресс в вопросе обмена пленными и считают, что этот процесс очень важен для "всей атмосферы урегулирования". Однако деталей переговоров там не раскрывают.

Однако возможность реализации обмена прокомментировал помощник президента России Юрий Ушаков. Он, повторяя пропагандистскую риторику, отметил, что этот процесс "важен для всей атмосферы вокруг урегулирования украинского кризиса".

"Взаимодействие на эту тему (обмена пленными – 24 канал) осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я, конечно, могу подтвердить", – сказал представитель Кремля.

Что предшествовало этим событиям?

Ранее СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Да, наиболее вероятным считают освобождение 24-х украинских моряков, а также ряда незаконно обвиняемых украинцев. Среди них – Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко (недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве).

Накануне украинского режиссера и пленника Кремля Олега Сенцова вывезли из колонии №8 из российского города Лабытнанги. Где он сейчас находится, неизвестно, однако эти действия также связывают с его возможным обменом.

Зато ожидается, что среди лиц, переданных России, будет руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, которому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на личные обязательства.

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Смотрите видео 24 канала из аэропорта "Киев":