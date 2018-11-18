23:27
18 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Высокие гости и маленький Вова. Новая презедентка РФ
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 ноября
      Вести. UA. Жир. Радикальный Апполон. "Этика" Барны
      Вєсті.UA
      19:14, 17 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Возвращение "Партии регионов": появятся ли старые-новые фамилии в избирательных списках

      37 Читати новину українською

      Недавно "Партия регионов" заявила о своем восстановлении, а в Киеве на днях появились то ли иронические, то ли провокационные билборды с символикой сине-белых.

      В самом центре Киева, рядом с Майданом Независимости, еще несколько дней назад был баннер со знакомой символикой "Партии регионов" и ироничной надписью "Верните своих из БПП!"

      Читайте также: В центре Киева появилась реклама "Партии регионов": фото

      А в нескольких кварталах на улице Бассейной, рядом с торговым центром "Гулливер", тоже был плакат партии из прошлого.

      Білборд з рекламою

      Билборд с рекламой "Партии регионов" в столице

      По городу их всего насчитали четыре. Сейчас их уже убрали. Кто заказал эти баннеры – журналисты спросили у самих регионалов. Но конкретного ответа нет.

      Возможно, это кто-то из наших активистов проявил креативное рвение в этом направлении. Ничего плохого в этом не вижу, это как троллинг этих самых бывших членов,
      – сказал лидер инициативной группы "Партии регионов" Иван Миглазов.

      Иван Миглазов – бывший помощник регионала Владислава Лукьянова и руководитель Донецкой телерадиокомпании "Финфорт-ТВ". Политсилу он сравнивает с пирамидой Хеопса, но пока она скорее похожа на сельский клуб из 15 человек.

      О своем воскресении "Партия регионов" объявила в прошлом месяце. Запустила обновленный сайт, партийную газету и первый промо ролик.

      Сайт

      Сайт "Партии регионов" возобновил работу

      Миглазов уверяет, что деньги накопил сам, раньше занимался бизнесом, имел рекламное агентство. А помочь средствами предлагают еще и бизнесмены-промышленники из Черкасс, Киева, Запорожской и Львовской областей, но их имен не называет. Пока большого съезда себе позволить не могут. И ждут, пока люди в областях начнут сами организовываться.

      Представители из каждого региона подготовят свое обращение, основной месседж – что они есть, что "Партия регионов" – это трех- или пятипроцентная верхушка, которая уже никакого отношения не имеет к этой партии,
      – добавил Иван Миглазов.

      Поэтому и испорченный имидж регионалов, причастных к хищениям государственных средств и расстрелов на Майдане, его не пугает. Мол, новые участники со старыми не контактируют. На президентские выборы идти точно не планируют, а вот на парламентские собираются.

      "Партия регионов" никуда не исчезала и возрождается уже не впервые. Так уже было после Оранжевой революции. Избиратели забыли о фальсификации Януковича на выборах 2004 и были готовы голосовать за известные названия и имена в 2010-м.

      Віктор Янукович
      Виктор Янукович

      Старые кадры партии давно перекочевали в БПП и "Оппозиционный блок". Поэтому партия уже с новыми людьми и с помощью баннеров решила вернуться в медиапространство.

      Они понимают, что никакой угрозы уже нет, потому что их друзей и соратников среди власти очень много. И они решили – зачем терять бренд, над которым они долго работали. Еще несколько лет назад они сомневались, надо ли это делать, сейчас они в этом уверены,
      – рассказал политолог Сергей Гайдай.

      Наружную рекламу в последнее время используют для политических войн. В начале октября в метро дважды появлялись баннеры с главой НАБУ Артемом Сытником. Сначала с анонсом его отчета на комитете Верховной Рады. Через неделю – с просьбой дать ему второй шанс.

      Читайте также: Возвращение "Партии регионов": кто и зачем реанимировал обломки бело-голубых

      Впоследствии выяснилось, что их разместила организация "Честное слово", которая еще и устраивает митинги провокаторов против бюро. Антикоррупционеры считают, за медиакампанией против Сытника стоит первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина, которого НАБУ обвиняет в незаконном обогащении.

      А вот политолог считает, что противостояние политиков на уличной рекламе не такое уж и плохое и развивает сознание общества.

      Это социально полезный феномен. Он делает нашу социально-политическую жизнь и вообще жизнь значительно более интересной и требует от нас больше думать и иметь критическое мышление,
      – добавил Гайдай.

      И предполагает, что до выборов политических провокаций на рекламных щитах будет только больше. Ведь простор для фантазии пиарщиков и рекламные площади неограничены.

      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Парламентские выборы 2019 Новости Киева Виктор Янукович Партия регионов Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук