Возвращение "Партии регионов": появятся ли старые-новые фамилии в избирательных списках

Недавно "Партия регионов" заявила о своем восстановлении, а в Киеве на днях появились то ли иронические, то ли провокационные билборды с символикой сине-белых.

В самом центре Киева, рядом с Майданом Независимости, еще несколько дней назад был баннер со знакомой символикой "Партии регионов" и ироничной надписью "Верните своих из БПП!"

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А в нескольких кварталах на улице Бассейной, рядом с торговым центром "Гулливер", тоже был плакат партии из прошлого.

Билборд с рекламой "Партии регионов" в столице

По городу их всего насчитали четыре. Сейчас их уже убрали. Кто заказал эти баннеры – журналисты спросили у самих регионалов. Но конкретного ответа нет.

Возможно, это кто-то из наших активистов проявил креативное рвение в этом направлении. Ничего плохого в этом не вижу, это как троллинг этих самых бывших членов,

– сказал лидер инициативной группы "Партии регионов" Иван Миглазов.

Иван Миглазов – бывший помощник регионала Владислава Лукьянова и руководитель Донецкой телерадиокомпании "Финфорт-ТВ". Политсилу он сравнивает с пирамидой Хеопса, но пока она скорее похожа на сельский клуб из 15 человек.

О своем воскресении "Партия регионов" объявила в прошлом месяце. Запустила обновленный сайт, партийную газету и первый промо ролик.

Сайт "Партии регионов" возобновил работу

Миглазов уверяет, что деньги накопил сам, раньше занимался бизнесом, имел рекламное агентство. А помочь средствами предлагают еще и бизнесмены-промышленники из Черкасс, Киева, Запорожской и Львовской областей, но их имен не называет. Пока большого съезда себе позволить не могут. И ждут, пока люди в областях начнут сами организовываться.

Представители из каждого региона подготовят свое обращение, основной месседж – что они есть, что "Партия регионов" – это трех- или пятипроцентная верхушка, которая уже никакого отношения не имеет к этой партии,

– добавил Иван Миглазов.

Поэтому и испорченный имидж регионалов, причастных к хищениям государственных средств и расстрелов на Майдане, его не пугает. Мол, новые участники со старыми не контактируют. На президентские выборы идти точно не планируют, а вот на парламентские собираются.

"Партия регионов" никуда не исчезала и возрождается уже не впервые. Так уже было после Оранжевой революции. Избиратели забыли о фальсификации Януковича на выборах 2004 и были готовы голосовать за известные названия и имена в 2010-м.



Виктор Янукович

Старые кадры партии давно перекочевали в БПП и "Оппозиционный блок". Поэтому партия уже с новыми людьми и с помощью баннеров решила вернуться в медиапространство.

Они понимают, что никакой угрозы уже нет, потому что их друзей и соратников среди власти очень много. И они решили – зачем терять бренд, над которым они долго работали. Еще несколько лет назад они сомневались, надо ли это делать, сейчас они в этом уверены,

– рассказал политолог Сергей Гайдай.

Наружную рекламу в последнее время используют для политических войн. В начале октября в метро дважды появлялись баннеры с главой НАБУ Артемом Сытником. Сначала с анонсом его отчета на комитете Верховной Рады. Через неделю – с просьбой дать ему второй шанс.

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Впоследствии выяснилось, что их разместила организация "Честное слово", которая еще и устраивает митинги провокаторов против бюро. Антикоррупционеры считают, за медиакампанией против Сытника стоит первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина, которого НАБУ обвиняет в незаконном обогащении.

А вот политолог считает, что противостояние политиков на уличной рекламе не такое уж и плохое и развивает сознание общества.

Это социально полезный феномен. Он делает нашу социально-политическую жизнь и вообще жизнь значительно более интересной и требует от нас больше думать и иметь критическое мышление,

– добавил Гайдай.

И предполагает, что до выборов политических провокаций на рекламных щитах будет только больше. Ведь простор для фантазии пиарщиков и рекламные площади неограничены.