Возвращение Портнова в Украину – пробный камешек в огород Зеленского

В возвращении в Украину из бегов Андрея Портнова мотив личной мести людям Революции Достоинства, безусловно, присутствует, но не является единственным и, очевидно, не определяющим и главным.

Портнов – это юрист-кондотьер, воюющий за деньги, и только за деньги, следуя поговорке "Юристы бедными не бывают".

Вкус к деланию больших денег из ничего он приобрел еще в президентство Леонида Кучмы, когда в 1997 году устроился на госслужбу в Госкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку и стал лично причастным к "прихватизации". Но все вкусное, включая и процесс приватизации, имеет свойство когда-нибудь заканчивается. Поэтому в 2001 году он оставил постную госслужбу.

Читайте также: ГПУ вызвала советника Януковича Портнова на допрос

С января 2002-го Андрей Портнов запустил частную юрфирму "Портнов и партнеры", специализировавшуюся в привычном ему секторе ценных бумаг. Занялся, так сказать, постприватизационным сопровождением проектов, к которым был причастный как госслужащий. Но через 1,5 года вернулся в Госкомиссию, чтобы выстроить замкнутый цикл: теперь чиновник Портнов отслеживал и загонял "дичь" в "силки" частной фирмы "Портнов и партнеры". Это была практика, весьма распространенная в период перехода от распределительной экономики так называемого социализма к рыночной экономике так называемого капитализма. Многие начальники, которые что-то решали и разрешали, тогда обзаводились частными фирмами для работы с клиентами.

Портнову лишь не повезло, что в этот процесс "коррупции с умом" он включился поздно, когда тот уже шел к закату. Но в этом имелся и свой плюс – важным фактором в нем уже стали реальные деньги, а не партийно-комсомольские связи, как было на старте приватизации.

Портнов, скромный уроженец Луганска, действительно "сделал себя сам", но при этом крупного состояния не сделал и производительным бизнесом не занялся. В период начала Оранжевой революции он оставил сферу экономики и переключился на политику, которая обещала большую доходность. В сентябре 2005 года он стартовал в судебном процессе как адвокат госсекретаря Александра Зинченко, который тогда обвинял Ющенко, Порошенко и других своих однопартийцев в коррупции, но эта затея провалилась.

В 2006 г. Зинченко даже помирился с Ющенко и стал опять с ним работать, а Портнов вступил в БЮТ и стал главным личным юристом у Юлии Тимошенко. Это было прибыльней и надежней, чем носиться по волнам рыночной экономики на утлом суденышке "Портнов и партнеры". В партию Тимошенко регионалы и Москва тогда вливали приличные деньги и кадры, чтобы расколоть "Оранжевую коалицию". Яркий пример соединения того и другого в одном лице – Богдан Губский – киевский олигарх. В январе 2005-го он агитировал за Януковича, а в сентябре был уже членом и спонсором БЮТ.



Тимошенко и Портнов во время защиты в ВАСУ / Фото Українська правда

В сентябре 2010 г. проигравшая выборы Тимошенко успела лично исключить Губского из партии и ее фракции в Верховной Раде, а вот Портнова исключать не пришлось. Он на третий день после инаугурации Януковича сам ушел и увел из депутатской фракции БЮТ всю свою группу, отчасти совпадающую с фирмой "Портнов и партнеры". На скамью подсудимых вместе с Тимошенко он тоже не сел, несмотря на то, что в 2009 году ездил с ней в Москву для заключения газового контракта, который Азаров с Януковичем называли не иначе как кабальным.

Вместо этого Портнов 2 апреля 2010-го уселся в кресло замглавы Президентской администрации Януковича, где занялся судебной реформой и судоустройством. На этом поприще у него были два крупных достижения: массовая продажность судей, от которой не удалось избавиться до сих пор, и юридическое оформление узурпации власти Януковичем. В благодарность, и отчасти авансом, за эту работу Янукович уже в апреле 2010 г. дал Портнову две синекуры – места в наблюдательных советах Нацбанка и в ОАО "Государственный экспортно-импортный банк".



Бывший президент Украины Виктор Янукович и первый заместитель его администрации Андрей Портнов

2010-2013 годы были самыми урожайными в жизни юриста Портнова. Но это счастье закончилось с Революцией Достоинства, к вызреванию которой Портнов по-своему тоже прямо причастен. Не тем, что много денег получал, а тем, что уничтожал достоинство в людях.

Портнов основательно поиздержался за пять лет сидения за границей и хождения по европейским судам из-за наложенных на него ЕС санкций и к самостоятельному сведению счетов с Революцией финансово не способен. Канада, в отличие от Суда ЕС, который в январе 2016 года объявил необоснованными санкции Совета ЕС против Портнова, снимать их до сих пор отказывается. Портнов из-за этого судится с Канадой. Но Канады ему мало, и теперь Портнов хочет судиться еще и с Порошенко в украинских судах. Портнов даже анонсировал целый судебный "крестовый поход" против Петра Порошенко и Генштаба ВСУ, для чего и прилетел в Киев в качестве своеобразного камикадзе.

Москве, которая оплачивает эту бурную деятельность Портнова, очень любопытно посмотреть: посадят его или как? Прилет Портнова это, прежде всего, пробный камешек в огород Зеленского, который для нее остается все еще непонятным "котом в мешке". По этой причине не только Кремль, но и московские аналитики, воздерживаются от ясных и однозначных комментариев о Зеленском. Кремль, чтобы прояснить для себя ситуацию, и отправил Портнова в качестве летчика-камикадзе. Собьют, – в смысле задержат и возьмут под следствие, – так для Кремля это даже не потеря. Таких беглых "малороссов", готовых за деньги на все, у Москвы в запасе еще есть. Многие из них готовы за умеренную плату стать жертвами "кровавой киевской хунты". Разумеется, с перспективой попасть в списки на обмен, поскольку твердо знают, что "хунта" за пять лет никого не съела, даже Штепу с Ефремовым, а Москва своих не бросает. Сейчас страшную "хунту" вообще можно назвать с полным основанием правительством пародистов из "95 квартала".

Читайте также: ГПУ не задержала Портнова, поскольку торгуется с Зеленским, – эксперт

В Генпрокуратуре "хунты" сейчас и вовсе не до какого-то Портнова, вынырнувшего из дореволюционного прошлого, и строчащего кляузы. В Генпрокуратуре заняты куда более важными вопросами – просчитывают варианты кадровых назначений, и на Портнова смотрят как на докучливого городского сумасшедшего. Принес заявление, – ну и ладно, – в реестр внесем, не жалко, пусть там и висит. В 2009 году некий анархист в Харькове тоже носил в СБУ заявления с обвинением Ющенко в государственной измене и требовал от них разобраться. СБУ поначалу посылало этого анархиста нафиг, но тот не унимался, и заявление у него в итоге таки приняли. Анархист, идущий в СБУ с заявлением об измене действующего президента перед выборами, – такое возможно только в Украине. Замечу, это реальность, а не "95 квартал".

Подозреваю, что с заявлением Портнова будет, как и с заявлением того харьковского анархиста. Он никому не интересен, у всех есть дела поважней, у Порошенко так точно. Удивляет только безразличие Тимошенко к предателю Портнову, который, неожиданно оказался в поле досягаемости. Видимо, все, кто поносит Порошенко, автоматически становятся друзьями Юлии Владимировны, несмотря на свои "кредитные истории" и своих нынешних работодателей.

Автор: Сергей Климовский