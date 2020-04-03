Возвращение украинцев из-за границы будет зависеть от наличия мест для обсервации, – МИД

Рейсы для украинских граждан, которые хотят вернуться домой, организовывать тогда, когда в Украине будут места для обсервации. Также дипломаты будут обращать внимание на то, в каких странах эпидемиологическая ситуация – наиболее угрожающая.

Усложняют работу украинскому МИД и логистические моменты. Прежде всего, граждан будут возвращать из тех стран, куда смогут добраться авиакомпании. Перечня приоритетных стран нет. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве.

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Условно говоря, есть у нас тысяча мест для обсервации, мы планируем рейсы на тысячу человек, и они прилетают. Когда у них заканчивается обсервация или у нас появляются дополнительные места, тогда Мининфраструктуры планирует дополнительный рейс и возвращают других граждан,

— пояснил министр.

Сейчас в программе "Защита" принимают участие почти 14 тысяч граждан Украины. Из них 8 тысяч настаивают на возвращении домой. В МИД отмечают: украинцев за рубежом значительно больше, в частности, говорится о гастарбайтерах в Польше. Однако большинство из них не выходят на контакт с консульствами. "Они могут в любой момент вернуться в Украину. Не информируя посольтво, не контактируя с ним, потому что их тропинки движения в Польшу и возвращение домой – давно проложены", – отметил Кулеба.

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140 граждан через программу "Защита" попросили помочь им с жильем. Сейчас дипломаты работают над этим вопросом. Например, в Испании, благодаря взаимодействию с церковью, украинским консулам удалось разместить группу украинцев на территории монастыря.

Самая большая проблема с туристами в Непале и Индии: в Непале нет украинского консульства, а в Индии – очень строгий карантин.

Посольство Украины в Индии помогло украинскому путешественнику-одиночке, который находился в отдаленном индийском селе, добраться на автомобиле до города Мумбаи за 800 километров, проехав 55 блокпостов. Ведь в Индии движение запрещен не только между штатами, но даже внутри штатов между районами и возможен лишь по спецразрешению,

– рассказал Кулеба.

Как ранее сообщили в МИД, со времени закрытия границ 27 марта украинским дипломатам удалось вернуть домой 145 тысяч украинцев. В Госпогранслужбе отмечают, с начала карантина украинскую границу пересекли 650 тысяч человек.

Что такое программа "Защита"?"Защита" – программа для коммуникации с украинскими посольствами и консульствами по всему миру.

Программа предусматривает:

– решения вопроса просроченных документов на пребывание в иностранной стране;

– сотрудничество с правоохранительными органами страны пребывания для защиты законных интересов граждан;

- информирование о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны;

– информирование об изменениях эпидемиологической ситуации в стране пребывания;

– консультации по решению бытовых вопросов и здравоохранения.