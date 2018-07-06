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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Впечатление, что тебя уже списывают как "старую говядину", – украинка о личном рекорде

79 Читати новину українською
Кристина Стуй
Кристина Стуй

Украинская легкоатлетка Кристина Стуй на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне повторила личный рекорд, который недавно установила на соревнованиях Meeting Stanislas во французском Нанси (27 июня).

В забеге на дистанции 100 метров Стуй снова показала результат 11,22 с, финишировав третьей.

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Интересно, что после выступления в Лозанне 30-летняя Стуй в Instagram написала историю о том, что нужно продолжать выступать и демонстрировать результаты в любом возрасте.

"Хочу сказать возрастным спортсменам, чтобы заблаговременно не опускали руки и были сильными перед травмами, которые очень сильно выбивают, я знаю, плюс эти постоянные вопросы "что ты собираешься делать после спорта?". Впечатление, что тебя уже списывают как "старую говядину", - написала Кристина Стуй.

 

“You give me hope!”,-сказала мені моя суперниця після забігу в Лозанні,коли я відкрила тайну на рахунок свого віку Хочу сказати віковим спортсменам,щоб раніше часу не опускали руки і були сильними перед травмами,які дуже сильно вибивають я знаю,плюс ці постійні запитання «що ти збираєшся робити після спорту?» враження,що тебе уже списують як «старую говядину» Забудьте про стереотип- спорт до 30,для того ми виходимо на трек,щоб ламати будь-які ліміти в голові,знаю про що говорю і в такому віці можна ставити особисті рекорди,головне,щоб це усвідомлення прийшло,краще прислухайтесь до свого тіла і самопочуття сьогодні і ви получите свої плоди,вірте мені. Соррі мама в декрет мені ще рано be continued... #lausanne #DL #tracknation #roadtoberlin #shutupandrun

Публикация от Kristina Stuy (@kristina_stuy)

Также Кристина Стуй квалифицировалась в дисциплинах в беге на 100 и 200 метров на основной старт летнего легкоатлетического сезона – чемпионат Европы, который 7-12 августа пройдет в Берлине.

Теги: Новости спорта легкая атлетика
Источник: 24 Канал
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