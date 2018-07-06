Впечатление, что тебя уже списывают как "старую говядину", – украинка о личном рекорде
Украинская легкоатлетка Кристина Стуй на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне повторила личный рекорд, который недавно установила на соревнованиях Meeting Stanislas во французском Нанси (27 июня).
В забеге на дистанции 100 метров Стуй снова показала результат 11,22 с, финишировав третьей.
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Интересно, что после выступления в Лозанне 30-летняя Стуй в Instagram написала историю о том, что нужно продолжать выступать и демонстрировать результаты в любом возрасте.
"Хочу сказать возрастным спортсменам, чтобы заблаговременно не опускали руки и были сильными перед травмами, которые очень сильно выбивают, я знаю, плюс эти постоянные вопросы "что ты собираешься делать после спорта?". Впечатление, что тебя уже списывают как "старую говядину", - написала Кристина Стуй.
Также Кристина Стуй квалифицировалась в дисциплинах в беге на 100 и 200 метров на основной старт летнего легкоатлетического сезона – чемпионат Европы, который 7-12 августа пройдет в Берлине.
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