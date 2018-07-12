Впечатления от Луганска: людей не могли хоронить, закапывали у себя во дворе

Н. засекла – в августе 2014 года похороны ее матери длились всего 6 минут. С учетом обстрела, брошенными родственниками на гроб жменями земли и поспешным, вперемешку с матом, закапыванием могилы под кононаду.

Закапывали, пока невидимые бойцы перезаряжали свои невидимые минометы. А заколотили гроб еще дома. Какие там ритуалы! Высокие слова и прощание!

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И это им еще повезло с теми скомканными похоронами, деда за ними развернули домой на катафалке – не вышло в этот день его похоронить. С первой попытки не вышло. Прямо как в "Уикэнде у Берни", только не так смешно все на деле.

Да и ее мать четыре дня пролежала дома после смерти, потому что не могли найти работающую похоронную контору в Луганске, а ту, что нашли, заломила такие цены, что дешевле было и вправду закопать, как им советовали, во дворе своего дома перед подъездом. Гроб тоже не могли найти. Поэтому мать и пролежала дома четыре дня, в такой-то жаре и в своем странном статусе, когда ни справку о смерти взять нельзя было, ни похоронить толком.

Знаете, такие вот истории у каждого, кто пережил то лето в Луганске. Может быть, не у всех такие вот с летальным исходом, но веселого в них мало, мало и хорошего.

В другой семье потеряли мужа. Он ездил на велосипеде на работу день через день охранять что-то. После очередной смены не вернулся. Подумали, из-за обстрела остался на работе, но он и на следующий день не вернулся. А связи-то нет, поехали искать. И транспорт только в первой половине дня ходит. Нашли спустя неделю в морге – ему руки оторвало у цирка. Чего он в тот день через цирк решил ехать, не ясно, то ли сократить так путь решил, то ли безопаснее ему показалось. Хорошо, что вообще нашли его, это же без связи время было – по больницам по всем пробежались, надеялись еще на что-то, после по моргам для опознания всех безымянных трупов.

И похороны были такими же скомканными. Стреляют, священник пригибается, процессия прячется друг за друга, страшно. И страх, и горе, и ужас вперемешку. И поминки дома были, что нашлось собрать на стол, люди пришли посидеть. Да, пережитого лучше не вспоминать. Когда старики уходят, жаль. А здесь молодой мужчина, семья у него, здоровый был. Ужас все это.

У М. жена умерла. А он не приспособленный к жизни, преподаватель. О таких говорят, что они себе и хлеба не купят – не знают, где его продают. А здесь все на него свалилось – онкология у жены, война, а на ее фоне смерть любимой жены, с которой душа в душу всю жизнь прожили. И он потерялся совсем с этими похоронами. Нужно бежать, договариваться, время-то не ждет, а куда бежать? И транспорта нет, и сил, и навыков подходящих. И когда он так помыкался три дня по жаре да пешком по городу, а никто хоронить не хочет – стреляют – решил ее в гараже закопать.

Да, такая вот крамольная мысль была. На следующий день (а уже и запах, и вид у покойной соответствующий) нашлись копальщики. Когда привезли покойную на кладбище, обстрел начался. Как будто их только и ждали. Мужики лопаты побрасали – тебе, мол, надо, ты и копай. Он схватился за лопату, а руки дрожат, сил нет, страшно. Он же последние лет двадцать тяжелее ручки ничего в руках не держал.

И, знаете, он слег после того лета. Умер в скорости. Вроде, и не болел, вроде, мог бы еще жить и жить, а силы вышли у него после тех похорон. Не все смогли оправиться после того лета. Кто слабее, тот сразу уходил, это заметили. С такими впечатлениями тоже ведь нужно уметь справляться.

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