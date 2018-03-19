Впечатляющее спасение: работники сняли собаку с 100 метрового саркофага над Чернобыльской АЭС
Польский путешественник и член фонда Clean Futures Лукаш Завадски опубликовал ролик со спасением собаки с крыши саркофага в Чернобыле.
Он рассказал, что это произошло в феврале 2018 года, во время визита в зону отчуждения.
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Собака залезла на саркофаг "Укрытие-2", который закрывает разрушенный четвертый энергоблок АЭС. По словам Завадского, ей на помощь пришли трое рабочих, у которых было альпинистское снаряжение.
Им пришлось забраться на высоту 92 метров. Они закрепили собаку спасательными поясами и вместе с ней спустились на землю.
Источник: 24 Канал
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