Впечатляющие данные: сколько людей с начала года погибли из-за неосторожности со взрывчаткой

Чрезмерное любопытство и легкомыслие отправили на больничные койки сразу двух детей на Донбассе. В обоих случаях ребята нашли неизвестные предметы на улице. Когда начали самостоятельно их разбирать – опасные находки разорвались. Сейчас за жизнь детей борются врачи.

Поселок Волноваху украинские военные освободили еще в сентябре 2015 года. Впрочем, и до сих пор там остается немало опасных "сувениров" от пророссийских террористов. Один из таких домой принес 14-летний школьник. Он начал им играть и произошел взрыв.

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"Первыми звук взрыва услышали соседи. Далее из дома выбежал окровавленный ребенок и попросил помощи. Известно также, что 14-летний парень в момент взрыва находился сам дома. Хочу подчеркнуть, что это уже второй случай травмирования ребенка на Донетчине за сутки", – сказала пресс-секретарь Нацполиции Иванна Ященко.

Еще один случай произошел недалеко от Константиновки, 16-летний подросток принес домой неизвестный предмет, и когда начал его разбирать, тот сдетонировал. Сначала мальчика доставили в ближайшую больницу в Константиновке, где ампутировали левую кисть и достали осколки из грудной клетки и правого глаза. А впоследствии отвезли в Харьков, медики говорят, что состояние подростка удовлетворительное.

Состояние левого глаза не вызывает беспокойства, а вот на правый он получает интенсивное лечение. Надеюсь, что на левом глазу у него будет стопроцентное зрение, так как было до травмы,

– прокомментировала заведующая офтальмологического отделения Харьковской областной больницы Алла Савельева.

Местные жители предполагают, что боеприпас был со склада из соседнего села. Туда месяц назад попали боевики и вокруг разлетелись неразорванные снаряды.

Вообще же, такие случаи на Донбассе не редкость. Только с начала года в регионе из-за неосторожного обращения со взрывчаткой погибли 4 человека, среди них один ребенок. Еще 15 получили травмы, шестеро – дети.

На мирных территориях в последнее время тоже часто взрываются боеприпасы. Три недели назад пострадали 4 ребенка в Святошинском районе Киева. Трое девочек и мальчик играли в салоне заброшенной машины, которая стояла во дворе уже несколько лет. Внутри авто они нашли коробку, а когда ее открыли – она взорвалась прямо у них в руках. Все выжили, а владельца машины сразу же задержали.

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По предварительной информации, мужчина заложил в салоне взрывчатку, отреагировав таким образом на предыдущую кражу инструментов из машины. Ему объявили о подозрении в совершении сразу двух преступлений и оставили в СИЗО на 2 месяца. 12 августа решение по этому делу должен принять суд.

Напомним, в 2018 году Украина заняла 152 место среди 163 стран мира, покинув десятку самых опасных стран в мире.