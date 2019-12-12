"Вперед и вверх": Зеленский начал вести авторскую колонку в журнале – о чем он пишет

Президент Владимир Зеленский начал вести собственную авторскую колонку в украинском общественно-политическом журнале. В первом своем тексте глава государства рассказал о своем понимании национальной идеи украинцев, а также о формуле будущего для страны.

Владимир Зеленский начал вести собственную колонку в журнале "Новое время". Публикация появилась в номере за 12 декабря. Название колонки – "Вперед и вверх".

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В ней Владимир Зеленский рассказывает о своем видении будущего Украины и объясняет, что является ключевым для него в кресле президента.

Формула будущего Украины

Глава государства обозначил пять составляющих формулы будущего для Украины. Для него это:

Достижение мира;

Эффективные институты и прозрачные правила игры;

Инвестиции;

Новая инфраструктура;

Народовластие.

Да, Зеленский обещает, что по всем этим направлениям темп изменений в 2020 году будет только нарастать.

Формула будущего для Украины состоит из пяти составляющих. И первая из них – конечно, мир. Без мира никакого развития быть не может. Поэтому мы не будем тянуть время, не будем ждать, пока мирное разрешение упадет нам с небес, пока его принесут нам на блюдечке зарубежные партнеры. Мы хотим мира на наших условиях,

– отметил он в своей статье.

Зеленский добавил, что мир в первую очередь заключается в возвращении Украины территорий и людей.

Президент отметил, что Украине также нужны эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех.

"Победа над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом и ликвидация привилегий для избранных. Безусловная защита прав собственности и жесткие рамки полномочий, в которые будет поставлен любой чиновник – от президента до сельского старосты", – заявил он.

По его словам, Украине крайне необходимы инвестиции, поэтому следует убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, которые тормозят развитие бизнеса, построить налоговую систему, способную стимулировать инициативу, создать прозрачные рынки, на которые не будут иметь влияния "коррупционеры и рейдеры".

Зеленский обратил внимание на важность качественно новой инфраструктуры, причем не только дорог, но медицинской и образовательной, цифровой и энергетической, финансовой и коммунальной инфраструктуры.

Глава государства также считает необходимым обеспечить в Украине не декларативное, а реальное народовластие, чтобы люди могли влиять на решения власти от уровня общины до президента.

В этой формуле будущего нет более или менее важных элементов. Мы так долго откладывали настоящие изменения, что сегодня должны делать все и сразу. Не тратя время на договорняки и коррупционные схемы. Мы уже начали воплощать в жизнь этот подход,

– добавил он.

Национальная идея украинцев

Отдельно в статье Зеленский написал о своем понимании национальной идеи для украинцев. По его словам, она заключается в том, чтобы вместе стать одной из самых динамично развивающихся стран в мире.

Вступая в должность президента, я говорил о том, что наша национальная идея – объединившись, сделать невозможное. Только это позволит выйти на глобальный уровень и разговаривать со всем миром на равных,

– написал он в колонке.

Зеленский отметил, что Украина не может претендовать на глобальное лидерство в размерах территории, военной мощи и объемах добычи полезных ископаемых, ей "прямо таки сейчас не светит" лидерство в технологиях и промышленный потенциал.

"Но мы точно можем стать страной мира, которая динамично развивается. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений – не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего – самим себе", – убежден он.

Зеленский отметил, что можно сколько угодно смеяться над "турборежимом" власти, но в стране сейчас происходят изменения, которые не решали целые поколения украинских политиков.

В 2020-м темп изменений будет только нарастать – по всем пяти направлениям. Порочный круг развития разомкнули. И теперь только один путь: вперед и вверх. Ну что, побежали!

– таким призывом Зеленский завершил свою статью.