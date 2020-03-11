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      Впервые использованные батарейки из Украины поехали на перероботку в Румынию

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      Примерно 20 тонн, или миллион отработанных батареек, 11 марта отправились из Киева в Румынию. Это первая партия батареек в украинской истории, которая будет переработана без ущерба для окружающей среды

      Вывоз и переработку батареек оплатили крупные торговые сети, в которых они продаются. Также к финансированию присоединились около 100 компаний и организаций, которые собирали использованные батарейки, отметила руководительница движения "Батарейки, сдавайтесь!" Любовь Колосовская, пишет "Радио Свобода".

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      Киевская городская государственная администрация также наладила сбор батареек в столице, и готовится вывозить к переработчикам собственную партию этих отходов, объемом не менее 70 тонн.

      Чем опасны использованные батарейки

      По результатам украинских и западных исследований, одна батарейка загрязняет тяжелыми металлами и солями до 16 квадратных метров почвы. В Украине нет ни одного предприятия, которое официально перерабатывает батарейки, единственное экспериментальное производство во Львове имало небольшие масштабы и закрылось.

      К слову, первая партия батареек, которые отправили в Румынию, – это лишь 1% от объема, который импортируют в Украину ежегодно.

      Что требуют активисты

      Активисты призывают Верховную Раду принять уже поданный в нее законопроект номер 2207-1, который регламентирует обращение с батарейками, и обязывает финансировать переработку тех, кто их производит и продает. Сейчас украинские законы не предусматривают европейских подходов к обращению с такими отходами.

      Что касается инвестирования в украинскую переработку, то она будет возможна лишь после того, когда все производители и продавцы батареек в Украине будут отвечать за их сбор и платить за утилизацию.

       

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Киева Румыния Активисты Экология Новости Украины
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