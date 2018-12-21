Впервые на труднодоступный остров вакцину доставили дроном

Ребенок на небольшом острове в Тихом океане стал первым, кому доставили вакцину коммерческим беспилотником.

Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

Читайте также: Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках

Полет дрона организовала ЮНИСЕФ. Аппарат пролетел около 40 километров через гористую местность в тихоокеанской стране Вануату. Обычно нужно много времени, чтобы пересечь эту территорию пешком. Помощь получил 1-месячный ребенок Джой Навай.



Остров Вануату

Около 20% детей в Вануату не получат важные для жизнедеятельности вакцины, потому что доставить их туда очень трудно. В ЮНИСЕФ надеются, что доставка вакцин дронами в будущем облегчит вакцинацию в труднодоступных регионах.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.