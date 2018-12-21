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      Впервые на труднодоступный остров вакцину доставили дроном

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      Вакцину доставили дроном
      Вакцину доставили дроном / unicef.org

      Ребенок на небольшом острове в Тихом океане стал первым, кому доставили вакцину коммерческим беспилотником.

      Об этом сообщает ЮНИСЕФ.

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      Полет дрона организовала ЮНИСЕФ. Аппарат пролетел около 40 километров через гористую местность в тихоокеанской стране Вануату. Обычно нужно много времени, чтобы пересечь эту территорию пешком. Помощь получил 1-месячный ребенок Джой Навай.


      Остров Вануату 

      Около 20% детей в Вануату не получат важные для жизнедеятельности вакцины, потому что доставить их туда очень трудно. В ЮНИСЕФ надеются, что доставка вакцин дронами в будущем облегчит вакцинацию в труднодоступных регионах.

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      Теги: Здоровье Вакцина Медицина Лечение
      Источник: Здоров'я 24
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