Впервые на труднодоступный остров вакцину доставили дроном
Ребенок на небольшом острове в Тихом океане стал первым, кому доставили вакцину коммерческим беспилотником.
Об этом сообщает ЮНИСЕФ.
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Полет дрона организовала ЮНИСЕФ. Аппарат пролетел около 40 километров через гористую местность в тихоокеанской стране Вануату. Обычно нужно много времени, чтобы пересечь эту территорию пешком. Помощь получил 1-месячный ребенок Джой Навай.
Остров Вануату
Около 20% детей в Вануату не получат важные для жизнедеятельности вакцины, потому что доставить их туда очень трудно. В ЮНИСЕФ надеются, что доставка вакцин дронами в будущем облегчит вакцинацию в труднодоступных регионах.
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