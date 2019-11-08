В Украине 10 лет не вывозили опасные химикаты: где хранились вещества

Впервые за почти 10 лет из Украины за границу вывозят опасные химикаты. Партию пестицидов в 110 тонн с сегодняшнего дня начинают отправлять из Херсона. Ядохимикаты доставят во Францию для переработки на специальном заводе. Ведь в Украине их перерабатывать негде.

На складе работники работали в противогазах, а журналистов в середину не пускали. В ржавых кадках держали яд. Эти 65 тонн пестицидов должны были утилизировать еще 10 лет назад, но не сложилось.

Читайте также: Известно, почему на Херсонщине массово вымерла рыба

"Всем нам говорили, что будут отрабатывать какую-то определенную технологию утилизации на цементном производстве. Бросили под детским садом в 2008 году. Пока шел суд, следствие, люди с Никополя собрали все это дело и перевезли в Нововоронцовку и поставили перед администрацией ночью на площадь", – рассказал эколог Владимир Шелудько.



Пестициды

Тогда пестициды взяло на сохранение государственное предприятие в другом районе Херсонщины. Утилизировать их не могли, потому что в Украине таких заводов нет, а вывозить за границу запрещалось. Мертвым грузом яд пролежал, пока в этом году Кабмин не внес изменения в старое постановление.

И у нас на сегодняшний день открыта трансграница, что позволило сегодня начать эти работы,

– заявил директор департамента экологии и природных ресурсов Юрий Популько.

Пестициды из Украины не вывозили 8 лет. Херсонщина стала первой. Средства выделили из спецфонда областного бюджета. 65 тонн ядохимикатов на переработку забирает французское предприятие.



Подготовка к транспортировке пестицидов

"Я сейчас здесь с намерениями проверить наличие микроэлементов, которые находятся в этих бочках. Чтобы мы понимали, что эти пестициды можно перерабатывать без проблем", – сообщил представитель компании по переработке пестицидов во Франции Филипп Мюза.

Однако есть еще одна локация, где хранятся пестициды. В контейнерах, которые текут, хранится полторы тысячи тонн яда, который свозили со всего района. Пестициды годами медленно убивали крестьян, которые живут в 5 километрах.



Еще одно место, где хранятся пестициды

"И головы болят, и в горле першит, и глаза слезятся. Очень часто умирают. Месяц, может и, не пройти и уже снова мужчина умер", – рассказала жительница села Солнечное Людмила.

Часть из них на переработку также заберет французская компания. Всего же на Херсонщине хранится 1700 тонн ядохимикатов. Вывезти их обещал каждый новый министр экологии.