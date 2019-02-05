Впервые показали тело Екатерины Гандзюк после того, как ее облили кислотой фото (18+)
4 февраля прошло полгода со дня нападения на Екатерину Гандзюк и три месяца со дня смерти херсонской активистки. В связи с этим ее отец Виктор Гандзюк решил опубликовать не публиковавшиеся ранее фотографии, на которых четко видно, какие повреждения тела получила женщина.
Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.
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"Многочисленные посты, статьи, телепередачи. На фотоснимках и телеэкранах Катя – молодая, красивая, счастливая, веселая, мечтательная. Но есть другие фото ... Девяносто шесть дней в реанимационном отделении. Раны на всем теле. Сгоревшие волосы. Обожженные глаза . Постоянная нестерпимая боль. Длительные изнурительные лихорадки. Четырнадцать тяжелых операций. Ежедневные перевязки под наркозом. Литры перелитой крови. Три месяца лежа на спине на жесткой сетке без матраса, подушки и одеяла. Перед глазами – только потолок. Бессонные ночи. Неделями зафиксированы руки и ноги. Неделями пища через трубочку. А в глазах – надежда и желание выжить", – отметил он.
По словам Витторе Гандзюка, фотографии, которые он опубликовал – самые страшные. Снимали их, чтобы послать в иностранные клиники (европейские и американские). Но ответ, убеждает мужчина, всегда был один: "Опыта лечения таких тяжелых химических ожогов не имеем".
Очень хочу, чтобы эти фото видели уроды-исполнители: и те, что за решеткой, и те, что под арестом в теплых домах рядом с юными женами, пожилыми родителями, импортными протезами. Видели организаторы, заказчики, которые сейчас дрожат за рубежом и в высоких кабинетах. Еще хочу, чтобы их увидели те, кто фальсифицировал и тормозил следствие, те, кто делает это и сегодня. Хотя разницы между всеми, кого перечислил, уже не вижу. Пусть посмотрит эти фото генеральный прокурор. Пусть их видит гарант и его вероятная конкурентка. Катю не просто убили. Катю пытали девяносто шесть дней, жестоко, ежесекундно,
– подытожил Виктор Гандзюк.
Внимание! Фотографии – не для слабонервных (18+)
Екатерина Гандзюк после нападения
Женщина получила ожоги 39% тела
На Екатерину Гандзюк напали в июле, а умерла она в ноябре 2018 года
Фото обожженого тела Екатерины Гандзюк обнародовал ее отец Виктор
Ранее журналисты выяснили, что к убийству Екатерины Гандзюк могут быть причастны глава Херсонского облсовета Владислава Мангер и глава ОГА Игорь Гордеев. Как утверждают херсонские активисты, они причастны к незаконной вырубки леса.
Кроме того, глава Временной следственной комиссии по убийству Екатерины Гандзюк Борислав Береза заявлял, что во время работы ВСК они узнали больше, чем надо. Как убеждает он, речь идёт о наркотрафике, глобальной коррупции и сотрудничестве с оккупантами.
Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?
31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советница мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "закончено умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.
После активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обинувачення отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.