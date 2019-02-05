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      Впервые показали тело Екатерины Гандзюк после того, как ее облили кислотой фото (18+)

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      Екатерина Гандзюк умерла в ноябре 2018 года
      Екатерина Гандзюк умерла в ноябре 2018 года / Соцсети

      4 февраля прошло полгода со дня нападения на Екатерину Гандзюк и три месяца со дня смерти херсонской активистки. В связи с этим ее отец Виктор Гандзюк решил опубликовать не публиковавшиеся ранее фотографии, на которых четко видно, какие повреждения тела получила женщина.

      Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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      "Многочисленные посты, статьи, телепередачи. На фотоснимках и телеэкранах Катя – молодая, красивая, счастливая, веселая, мечтательная. Но есть другие фото ... Девяносто шесть дней в реанимационном отделении. Раны на всем теле. Сгоревшие волосы. Обожженные глаза . Постоянная нестерпимая боль. Длительные изнурительные лихорадки. Четырнадцать тяжелых операций. Ежедневные перевязки под наркозом. Литры перелитой крови. Три месяца лежа на спине на жесткой сетке без матраса, подушки и одеяла. Перед глазами – только потолок. Бессонные ночи. Неделями зафиксированы руки и ноги. Неделями пища через трубочку. А в глазах – надежда и желание выжить", – отметил он.

      По словам Витторе Гандзюка, фотографии, которые он опубликовал – самые страшные. Снимали их, чтобы послать в иностранные клиники (европейские и американские). Но ответ, убеждает мужчина, всегда был один: "Опыта лечения таких тяжелых химических ожогов не имеем".

      Очень хочу, чтобы эти фото видели уроды-исполнители: и те, что за решеткой, и те, что под арестом в теплых домах рядом с юными женами, пожилыми родителями, импортными протезами. Видели организаторы, заказчики, которые сейчас дрожат за рубежом и в высоких кабинетах. Еще хочу, чтобы их увидели те, кто фальсифицировал и тормозил следствие, те, кто делает это и сегодня. Хотя разницы между всеми, кого перечислил, уже не вижу. Пусть посмотрит эти фото генеральный прокурор. Пусть их видит гарант и его вероятная конкурентка. Катю не просто убили. Катю пытали девяносто шесть дней, жестоко, ежесекундно,
      – подытожил Виктор Гандзюк.

      Внимание! Фотографии – не для слабонервных (18+)

      Гандзюк, Херсон, напад, кислотаЕкатерина Гандзюк после нападения

      Гандзюк, Херсон, напад, кислотаЖенщина получила ожоги 39% тела

      Гандзюк, Херсон, напад, кислота
      На Екатерину Гандзюк напали в июле, а умерла она в ноябре 2018 года

      Гандзюк, Херсон, напад, кислота
      Фото обожженого тела Екатерины Гандзюк обнародовал ее отец Виктор

      Ранее журналисты выяснили, что к убийству Екатерины Гандзюк могут быть причастны глава Херсонского облсовета Владислава Мангер и глава ОГА Игорь Гордеев. Как утверждают херсонские активисты, они причастны к незаконной вырубки леса.

      Кроме того, глава Временной следственной комиссии по убийству Екатерины Гандзюк Борислав Береза ​​заявлял, что во время работы ВСК они узнали больше, чем надо. Как убеждает он, речь идёт о наркотрафике, глобальной коррупции и сотрудничестве с оккупантами.

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?
      31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советница мэра города. Женщина получила ожоги тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "закончено умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      После активисты и журналисты заявили, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обинувачення отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.

       

      НАПАДЕНИЕ С КИСЛОТОЙ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК И ДАЛЬНЕЙШАЯ СМЕРТЬ: КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ

       

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Херсона Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 Канал
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