Впервые после операции Мелания Трамп обратилась к журналистам: детали

Первая леди США Мелания Трамп пользуется большой симпатией и поддержкой среди американцев. Поэтому люди с тревогой восприняли информацию о госпитализации жены главы Белого дома. Однако после курса реабилитации Мелания Трамп вернулась в президентскую резиденцию и впервые обратилась к журналистам.

15 мая в СМИ появилась информация, что Мелания Трамп попала в больницу. 48-летняя первая леди перенесла операцию на почках и проходила реабилитацию. Дональд Трамп в социальной сети отметил, что процедура прошла успешно, поэтому его жена вернулась в Белый дом.

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После 2 недель молчания Мелания Трамп обратилась к журналистам, которые давали ложную информацию о месте её пребывания и прибегали к спекуляциям относительно её самочувствия.

Я вижу, что СМИ работают сверхурочно, спекулируя на тему того, где я нахожусь и чем занимаюсь. Будьте уверены, я здесь, в Белом доме, с моей семьей. Чувствую прекрасно себя и тяжело работаю на благо детей и всего американского народа,

– написала Мелания Трамп.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people! — Melania Trump (@FLOTUS) 30 травня 2018 р.

Отметим, что несколько дней назад в западных СМИ появились предположения, почему первая леди США не появляется на публике. Одни журналисты говорили, что операция Мелании Трамп могла быть с осложнениями, другие утверждали, что непростые отношения женщины с Дональдом Трампом является причиной уединения и стремления не возвращаться в Белый дом. Такие предположения журналистов возмутили первую леди, поэтому она решила обратиться к представителям СМИ.