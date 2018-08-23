Впервые прозвучало официальное приветствие военных "Слава Украине!"

23 августа по случаю торжеств ко Дню флага в Днепре в рамках военной церемонии впервые прозвучало новое приветствие «Слава Украине!"

В начале августа Президент Украины Петр Порошенко анонсировал, что патриотический лозунг "Слава Украине!" станет официальным военным приветствием Вооруженных сил Украины.

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23 августа во время торжественных мероприятий по случаю Дня флага, которые в этом году проходили в Днепре и в которых принял участие Порошенко, приветствие прозвучало впервые в рамках торжественной военной церемонии.

Сегодня впервые в рамках торжественной военной церемонии мы применяем новое приветствие, которое я передаю в Верховную Раду. Оно звучит: "Слава Украине!",

– заявил Президент.

Сьогодні вперше в рамках урочистої військової церемонії ми застосовуємо нове вітання, яке я передаю до Верховної Ради. Воно звучить: Слава Україні! — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 серпня 2018 р.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что Порошенко поручил Минобороны разработать законопроект, который заменит воинское приветствие в ВСУ советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаем (желаю)!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!"

К слову, 23 августа в Днепре ко Дню флага установили уже два уникальных рекорда – на самом большом флагштоке страны высотой 72 метра подняли самый большой государственный флаг размером 12 на 18 метров.