Впервые прозвучало официальное приветствие военных "Слава Украине!"
23 августа по случаю торжеств ко Дню флага в Днепре в рамках военной церемонии впервые прозвучало новое приветствие «Слава Украине!"
В начале августа Президент Украины Петр Порошенко анонсировал, что патриотический лозунг "Слава Украине!" станет официальным военным приветствием Вооруженных сил Украины.
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23 августа во время торжественных мероприятий по случаю Дня флага, которые в этом году проходили в Днепре и в которых принял участие Порошенко, приветствие прозвучало впервые в рамках торжественной военной церемонии.
Сегодня впервые в рамках торжественной военной церемонии мы применяем новое приветствие, которое я передаю в Верховную Раду. Оно звучит: "Слава Украине!",
– заявил Президент.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что Порошенко поручил Минобороны разработать законопроект, который заменит воинское приветствие в ВСУ советского образца "Здравствуйте, товарищи!" и "Здравия желаем (желаю)!" на "Слава Украине!" и "Героям слава!"
К слову, 23 августа в Днепре ко Дню флага установили уже два уникальных рекорда – на самом большом флагштоке страны высотой 72 метра подняли самый большой государственный флаг размером 12 на 18 метров.