Впервые Россия через территорию Украины транспортировала 100 миллионов кубометров газа в сутки

Впервые в 2020 году объем газа, экспортируемого Россией через украинскую территорию, превысил 100 миллионов кубометров в сутки. К слову, в первые дни нового года он был понижен до 35-45 миллионов кубометров.

Как сообщил директор госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в фейсбуке, транзит превысил объемы 100 миллионов кубометров в сутки 8 января.

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В то же время он подчеркнул, что таким образом Украина постепенно выходит на запланированные объемы транзита.

Кроме того, Макогон заверил, что заявки на транзит выполняются в полном объеме.

Ранее Сергей Макогон сообщал, что Россия вовремя и в полном объеме платит Украине деньги за транзит газа из расчета 178 миллионов кубометров в сутки. Кроме того, он отмечал, что в первые дни нового 2020 года физические объемы транзита временно снизились до 35 – 45 миллионов кубометров в сутки.

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Что известно о новом транзитном договоре между Украиной и Россией