Впервые Россия через территорию Украины транспортировала 100 миллионов кубометров газа в сутки
Впервые в 2020 году объем газа, экспортируемого Россией через украинскую территорию, превысил 100 миллионов кубометров в сутки. К слову, в первые дни нового года он был понижен до 35-45 миллионов кубометров.
Как сообщил директор госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в фейсбуке, транзит превысил объемы 100 миллионов кубометров в сутки 8 января.
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В то же время он подчеркнул, что таким образом Украина постепенно выходит на запланированные объемы транзита.
Кроме того, Макогон заверил, что заявки на транзит выполняются в полном объеме.
Ранее Сергей Макогон сообщал, что Россия вовремя и в полном объеме платит Украине деньги за транзит газа из расчета 178 миллионов кубометров в сутки. Кроме того, он отмечал, что в первые дни нового 2020 года физические объемы транзита временно снизились до 35 – 45 миллионов кубометров в сутки.
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Что известно о новом транзитном договоре между Украиной и Россией
- 30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новое транспортное соглашение, которое обеспечивает транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.
- 1 января Оператор ГТС Украины сообщил о начале транзита российского газа по новому контракту.
- Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.