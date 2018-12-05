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      Впервые с 2008 года ни один из украинцев не попал в заявку основной сетки Australian Open

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      Сергей Стаховский
      Сергей Стаховский / btu.org.ua

      104 теннисиста обеспечили себе места в основной сетке Открытого чемпионата Австралии-2019 (Australian Open).

      Согласно данным в мировой классификации на 3 декабря, 101 игрок непосредственно прошел в основу турнира в Мельбурне. Трое теннисистов воспользовались защищенным рейтингом: Энди Маррей (2), Янко Типсаревич (88) и Стив Дарсис (90).

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      В альтернативный список из украинцев входит Сергей Стаховский (134). Соревнования в квалификации стартуют 8 января, а борьба в основной сетке начнется 14 января.

      В последний раз в основе Australian Open не сыграл ни один из украинских теннисистов еще в 2008 году. В том сезоне Стаховский потерпел поражение на старте квалификации, а Долгополов – в финале отборочного этапа.

      Среди украинок согласно рейтингу за 3 декабря, который является отсечкой в основную сетку Australian Open-2019, в Мельбурне сыграют четыре наши теннисистки: Элина Свитолина (4), Леся Цуренко (27), Даяна Ястремская (58) и Екатерина Козлова (97).

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      Напомним, что Александр Долгополов из-за травмы не выступал в туре с мая и сейчас занимает 300 строчку в рейтинге, а Илья Марченко, который после операции выступил в этом году на 12 турнирах и в Кубке Дэвиса, по итогам сезона оказался за пределами топ-600.

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      Теги: Спорт Даяна Ястремская Элина Свитолина Александр Долгополов Сергей Стаховский Теннис
      Источник: 24 Канал
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