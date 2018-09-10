Впервые с 2009 года украинцы не попали в топ-100 теннисного рейтинга

Украинские теннисисты впервые с октября 2009 года отсутствуют в топ-100 обновленного рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Александр Долгополов, который выбыл до следующего сезона из-за травмы, после пропуска US Open просел сразу на 28 строк и покинул сотню сильнейших. Теперь украинец занимает 114 место.

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Неудачные выступления Сергея Стаховского привели к тому, что он снова потерял позиции. На этот раз он опустился на четыре места и занимает 142 строчку в мировом рейтинге. Илья Марченко все никак не может выиграть первый матч в сезоне, а потому опустился уже на 337 место рейтинга.

Стоит отметить, что Новак Джокович после третьей победы на US Open впервые с мая 2017 года вернулся в топ-3 рейтинга АТР. Набрав максимальные 4000 очков за победы на двух последних турнирах Большого шлема, Джокович стал теневым фаворитом в финале сезона в статусе первой ракетки мира.

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