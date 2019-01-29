Впервые с начала года прирост количества больных корью снизился

Министерство здравоохранения информирует, что за четвертую неделю 2019 года корью заболели 3279 человек.

За последнюю неделю корью заболели 1350 взрослых и 1929 детей. От осложнений кори умер один взрослый человек.

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Ведомство отмечает, что это на 6% меньше по сравнению с прошлой неделей. Несмотря на это, показатели остаются высокими.

Чтобы уберечься от кори, необходимо сделать прививку.

Корь – что это? Это опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

Минздрав отмечает, что вспышки кори фиксируют не только в Украине – болезнь бушует в Сербии, Албании, Грузии. Причину этих вспышек ведомство видит в десятилетнем недоверии к вакцинации, государственных закупках лекарств и вакцин и в безответственном отношении к этой теме.



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