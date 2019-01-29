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      Впервые с начала года прирост количества больных корью снизился

      19 Читати новину українською
      Корь в Украине
      Корь в Украине / cafesenior.pl

      Министерство здравоохранения информирует, что за четвертую неделю 2019 года корью заболели 3279 человек.

      За последнюю неделю корью заболели 1350 взрослых и 1929 детей. От осложнений кори умер один взрослый человек.

      Читайте также: Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика

      Ведомство отмечает, что это на 6% меньше по сравнению с прошлой неделей. Несмотря на это, показатели остаются высокими.
      Чтобы уберечься от кори, необходимо сделать прививку.

       
      Корь – что это?
      Это опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смерти. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

      Минздрав отмечает, что вспышки кори фиксируют не только в Украине – болезнь бушует в Сербии, Албании, Грузии. Причину этих вспышек ведомство видит в десятилетнем недоверии к вакцинации, государственных закупках лекарств и вакцин и в безответственном отношении к этой теме.

      Симтоми кору
      Симптомы кори

      Иммунолог Федор Лапий назвал основные причины, почему люди массово отказываются от вакцинации.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины Корь
      Источник: 24 Канал
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