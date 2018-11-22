Впервые сезон ремонта дорог завершился в начале ноября: что успели привести в порядок

Впервые за годы независимости сезон ремонта дорог в Украине завершился так рано – в начале ноября. Об этом отчитался руководитель Госагентства автомобильных дорог Славомир Новак на заседании Правительства.

Глава агентства написал об этом в Facebook.

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По его словам, в порядок привели 95% запланированного маршрута. В следующем году планируют на дороги выделить рекордные 56 миллиардов гривен. Качество дорог станет лучше – в Кабинете министров обещают тщательнее контролировать ремонты.

Мы начинаем контроль не только качества построенных дорог, но контроль качества материалов, из которых эти дороги строятся. Будут проверяться массово все асфальтные дороги, все сырье, которое закупается. Чтобы потом не было больших глаз, мы этого не знали, мы думали, что такой вязкости может использоваться,

– отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Напомним, ремонт дороги в селе Ласковцы на Тернопольщине остановился несколько недель назад. Сначала у местных возникли замечания к качеству подготовительных работ. Волновались, чтобы не получилось, как на Волыни. Там асфальт компания положила прямо в грязь. Когда попросили у строителей документы, их не было. А потом выяснилось, чтобы отремонтировать 1,5 километра дороги, чиновники ее поделили по 40 метров. Ремонт каждого куска заказали, как отдельную услугу.