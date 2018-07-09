Впервые Украина не будет участвовать в детском "Евровидении": известна причина

В этом году, из-за критического недофинансирования Национальной общественной телерадиокомпании Украины, представитель от Украины не сможет принять участие в международном детском песенном конкурсе "Евровидение".

Об этом сообщает UA:Суспильне.

Читайте также: Где состоится Евровидение 2019: назван город

"Участие в Детском Евровидении предусматривает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз – организатора конкурса – за участие в соревновании. В этом году НСТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на производство отборочных туров, оплатить взнос, и осуществить все обязательные выплаты", – говорится в сообщении.



Также отмечается, что в распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год для НСТУ предусмотрено только 776 миллионов гривен.



"Эта сумма не покрывает текущих операционных расходов компании до конца 2018 года, поскольку это финансирование вдвое меньше суммы, гарантированной Законом Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины", где говорится, что бюджет НСТУ должен составлять 0,2% расходов общего фонда Государственного бюджета Украина за предыдущий год, то есть 1,54 млрд гривен", – объясняют в компании.

НСТУ является самым молодым европейским Общественным вещателем и по исследованиям Европейского Языкового Союза – наименее финансируемым,

– заявляет компания.

"Критическая ситуация незаконного недофинансирования не оставляет компании никаких средств не только на оплату трансляции самых каналов, производство программ, закупку прав на спортивные события мирового масштаба, но и на уплату обязательных взносов и платежей, не говоря уже о необходимой модернизации всех региональных и всеукраинских теле- и радиоканалов Суспильного", – говорится в сообщении компании.

Читайте также: Победитель Евровидения 2018 Нетта Барзилай: биография певицы, которая покорила всю Европу

Напомним, детский песенный конкурс "Евровидение" – это ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором участвуют по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза.



В ноябре 2018 конкурс состоится в городе Минск, Беларусь. Украина участвует в соревновании с 2006 года, однако впервые за всю историю конкурса вынуждена отказаться от участия.