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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Впервые в истории астронавты сыграли в теннис в космосе

23 Читати новину українською
Международная космическая станция
Международная космическая станция / Фото из открытых источников

На Международной космической станции космонавты сыграли в теннис. Впервые в истории играли в эту игру в состоянии невесомости. Событие транслировалось в прямом эфире.

Об этом информирует Space.com.

Игра состоялась в ночь с 21 по 22 августа. Участие в матче приняли командир экспедиции Дрю Fustel вместе с астронавтами Рики Арнольдом, Сереной Ауньон-Канцлером и Александром Херстом. Онлайн-трансляцию можно было увидеть на твиттер-канале US Open Tennis.

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Дрю Фюстель является известным фанатом тенниса, поэтому отправляясь на эту миссию пообещал провести такую игру. Ранее с Фюстелем вела переговоры Американская ассоциация тенниса о проведении первой теннисной игры в невесомости.

Что такое МКС?
Это космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС стала совместным проектом между NASA и Роскосмосом. Для выполнения разнообразных работ астронавты периодически совершают выходы в открытый космос. По состоянию на май 2017 года на счету членов МКС 200 выходов в космос общей продолжительностью 1247 часов и 55 минут.

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Теги: Теннис Техно Космос МКС
Источник: 24 Канал
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