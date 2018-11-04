Впервые в истории матч УПЛ обслужит полностью женская судейская бригада
Матч 14-го тура УПЛ ФК "Львов" – "Ворскла" станет историческим. Впервые поединок УПЛ будет обслуживать полностью женская бригада судей.
Как сообщает официальный сайт лиги, главным арбитром матча назначена Екатерина Монзуль. Ассистировать ей будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Две последние дебютируют в Премьер-лиге. Четвертым рефери назначена Анастасия Романюк.
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Отметим, что это первый матч в элитном украинском дивизионе, который рассудит полностью женская бригада.
Напомним, что матч "Львов" – "Ворскла" состоится 4 ноября. Начало – в 17:00.
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Источник: 24 Канал
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