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      Впервые в истории на протест в Чили вышли более миллиона людей: фото, видео

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      Массовые протесты охватили Чили
      Массовые протесты охватили Чили / Фото из Twitter

      В Чили прошла самая массовая акция протеста за всю историю государства. В пятницу, 25 октября, на мирную демонстрацию в столице страны Сантьяго вышли более миллиона активистов. Они требуют отставки президента Себастьяна Пиньеры и улучшения социальных стандартов.

      Протесты вспыхнули в Чили после решения властей повысить цену на проезд в метро в Сантьяго, пишет DW. Впоследствии президент Пиньера отменил это решение. Однако акции протеста не прекратились, а наоборот распространились по другим городам Чили.

      К теме: Метро подорожало на 1 гривну: в столице Чили – массовые протесты, объявили чрезвычайное положение

      Во время митинга в пятницу протестующие прошли мимо здания правительства, призывая лидера страны Себастьяна Пиньеру уйти в отставку. Протесты были мирными.

      Какие еще требования у митингующих?

      Участники акций по всей стране выступают против социально-экономического строя, низких зарплат и пенсий, высокой стоимости медицинского обслуживания и образования. Они требуют от властей улучшить социальные стандарты и провести экономические реформы в Чили.

      Массовые протесты в Чили / фото из твиттера

      Что говорит президент Пиньера?

      Лидер Чили заверил, что услышал требования протестующих и назвал акции "средством к изменениям". Ранее он извинился перед народом за то, что не смог предусмотреть вспышку беспорядков и объявил план мероприятий для выполнения требований демонстрантов.

      Мы все услышали этот призыв. Мы все изменились. В единстве и с Божьей помощью мы пойдем по пути в Чили, который будет лучшим для нас всех,
       написал Пиньера в твиттере.

      Водометы и первые жертвы: как начинались протесты в Чили

      В начале протестов власти выставили на улице Сантьяго более 20 тысяч силовиков. Они разгоняли активистов водометами и использовали слезоточивый газ. Правоохранителей также обвинили в пытках и в смерти 5 активистов. Всего с начала протестов погибли 19 человек.

      В стране из-за массовых протестов объявили чрезвычайное положение.

      Массовые протесты в Сантьяго 25 октября: видео

       

       

       

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Протесты Чили
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