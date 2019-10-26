Впервые в истории на протест в Чили вышли более миллиона людей: фото, видео

В Чили прошла самая массовая акция протеста за всю историю государства. В пятницу, 25 октября, на мирную демонстрацию в столице страны Сантьяго вышли более миллиона активистов. Они требуют отставки президента Себастьяна Пиньеры и улучшения социальных стандартов.

Протесты вспыхнули в Чили после решения властей повысить цену на проезд в метро в Сантьяго, пишет DW. Впоследствии президент Пиньера отменил это решение. Однако акции протеста не прекратились, а наоборот распространились по другим городам Чили.

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Во время митинга в пятницу протестующие прошли мимо здания правительства, призывая лидера страны Себастьяна Пиньеру уйти в отставку. Протесты были мирными.

Chile hoy vive una jornada histórica. La RM es protagonista de una pacífica marcha de cerca de 1 millón de personas que representan el sueño de un Chile nuevo, de forma transversal sin distinción. Más diálogo y marchas pacíficas requiere nuestro país ! #ArribaStgo #RMdeTodos pic.twitter.com/RWcLBU67LD — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) October 25, 2019

Какие еще требования у митингующих?

Участники акций по всей стране выступают против социально-экономического строя, низких зарплат и пенсий, высокой стоимости медицинского обслуживания и образования. Они требуют от властей улучшить социальные стандарты и провести экономические реформы в Чили.

Массовые протесты в Чили / фото из твиттера

Что говорит президент Пиньера?

Лидер Чили заверил, что услышал требования протестующих и назвал акции "средством к изменениям". Ранее он извинился перед народом за то, что не смог предусмотреть вспышку беспорядков и объявил план мероприятий для выполнения требований демонстрантов.

Мы все услышали этот призыв. Мы все изменились. В единстве и с Божьей помощью мы пойдем по пути в Чили, который будет лучшим для нас всех,

– написал Пиньера в твиттере.

La multitudinaria,alegre y pacífica marcha hoy,donde los chilenos piden un Chile más justo y solidario,abre grandes caminos de futuro y esperanza.Todos hemos escuchado el mensaje.Todos hemos cambiado.Con unidad y ayuda de Dios,recorreremos el camino a ese Chile mejor para todos — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 26, 2019

Водометы и первые жертвы: как начинались протесты в Чили

В начале протестов власти выставили на улице Сантьяго более 20 тысяч силовиков. Они разгоняли активистов водометами и использовали слезоточивый газ. Правоохранителей также обвинили в пытках и в смерти 5 активистов. Всего с начала протестов погибли 19 человек.

В стране из-за массовых протестов объявили чрезвычайное положение.

Массовые протесты в Сантьяго 25 октября: видео

More than one million now just in Santiago + people all over the country #chile #LaMarchaMasGrandeDeChile pic.twitter.com/LBtYu5EZUX — Daniela Mardones-Bravo (@DanielaMarBrav) October 25, 2019