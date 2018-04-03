"Впервые в истории России": Путин сделал громкое заявление о президентских выборах
Выборы президента Российской Федерации, которые прошли 18 марта, были самыми чистыми и самыми прозрачными в истории государства.
Об этом Владимир Путин заявил на встрече с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой, передает "РИА Новости".
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Действующий президент России поблагодарил ее и членов ЦИК, которые работали во время избирательной кампании.
Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны. По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Как много кто уже сказал, наверное, это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны,
– заявил Путин.
Кроме того, Памфилова отметила, что на выборах была многослойная система фильтров, которая предотвращала любые правонарушения.
"Я действительно считаю, что выборы прошли беспрецедентно открыто, в мире аналогов нет", – сказала она.
Кроме того, глава ЦИК России вручила победителю на выборах Владимиру Путину удостоверение избранного президента. Инаугурация пройдет 7 мая.
Напомним, по результатам подсчета голосов на президентских выборах в России победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.