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      Впервые в истории Украины президент, Кабмин и парламент работают единой командой, – Гончарук

      22 Читати новину українською
      Алексей Гончарук / zik.ua

      Впервые в истории Украины парламент, правительство и президент работают единой командой. Это позволило в рекордно короткие сроки реализовать задачу президента – снизить платежки и запустить программу доступных кредитов для бизнеса. Сейчас правительство полностью готово реализовать закон О рынке земли.

      Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил сегодня, 7 февраля, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

      Он обратился к парламентариям, президенту и министрам и поблагодарил за слаженную работу, благодаря чему удалось снизить платежки и запустить государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого бизнеса.

      "Впервые в истории Украины парламент, правительство и президент работают единой командой. Все эти важные, крутые вещи, которые мы сейчас с вами делаем, удаются, потому что мы едины. Мы снизили платежку этой зимой. Вы приняли закон об анбандлинге "Нафтогаза": это позволило нам завершить переговоры с европейцами и россиянами и привело к тому, что цена на газ абсолютно ниже, чем могла бы быть. Вы приняли закон, который позволил нам создать программу доступного кредитования "5-7-9%". Это уже позволяет многим людям получить доступный ресурс для начала своего предпринимательского дела", – заявил премьер-министр.

      Алексей Гончарук также прокомментировал закон о земле, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады, и выразил готовность правительства сделать все необходимое для его качественной реализации. В частности, он сообщил о внедрении правительством инноваций в работе государственного земельного кадастра.

      Сейчас вы перешли к важному, возможно, важнейшему с начала работы парламента закону о рынке земли. Это означает, что Украина посылает всему миру сигнал, что мы готовы работать по цивилизованным правилам. Мы сделаем все, чтобы тот закон, который вы примете, был реализован наилучшим образом. С 1 февраля в земельном кадастре заработала система автоматического анализа документов. Алгоритм анализирует, соответствуют или не соответствуют документы процедуре. Это не позволит чиновникам вмешиваться в процесс,
      – объяснил Гончарук.

      Премьер-министр добавил, что сейчас в парламенте много разногласий относительно закона о рынке земли и продолжается дискуссия. Впрочем, это не должно стать причиной конфликтов, ведь все – правительство, депутаты, президент – выполняют одно задание и работают в интересах Украины.

      "Конечно, о деталях можете дискутировать. Мы с восхищением наблюдаем за тем, как развивается дискуссия в парламенте. Но я хочу донести один месседж – пока мы скоординированы, пока мы едины, у нас все получится", – заявил премьер.

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      Теги: Новости политики Алексей Гончарук Верховная Рада
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