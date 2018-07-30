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Впервые в истории женщина выиграла кругосветную регату

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Шкипер Венди Так
Шкипер Венди Так / ВВС

Шкипер Венди Так стала первой в мире женщиной, победившей в кругосветной парусной регате. Соревнования длились почти год.

Об этом пишет ВВС.

53-летняя австралийка рассказала, что гордится своей победой.

Я очень не люблю, когда заводят этот разговор о женщинах. Я просто делаю свое дело, но я горжусь тем, что мы сделали, 
– сказала Венди Да.

Второй финишировала яхта 25-летней британки Никки Хендерсон.

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Всего в регате участвовали 712 человек. Они на 12 яхтах отправились из Ливерпуля в кругосветное плавание.

По правилам регаты Clipper Round the World Yacht Race в гонке принимают участие команды любителей, но управлять яхтой должен профессиональный яхтенный шкипер.

Путь участников регаты проходил в том числе мимо Уругвая, ЮАР, Китая и Северной Ирландии.

Впервые регата Clipper Round the World Yacht Race прошла в 1996 году. С тех пор соревнования проводятся каждые два – четыре года.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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